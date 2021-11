Shoppers Stop nomme Shwetal Basu au poste de chef, marketing et communication

Basu rejoint la société Metro Brands Ltd

La marque de mode et de beauté Shoppers Stop a nommé Shwetal Basu en tant qu’associée du service client et chef du marketing et de la communication. La nomination est effective depuis le 28 octobre. Dans son nouveau rôle, Basu dirigera le mandat marketing de la marque. « La capacité, les compétences en leadership et l’expérience de Shwetal à fournir des solutions créatives et innovantes apporteront une valeur ajoutée considérable à l’organisation. Nous pensons avoir trouvé la bonne personne pour diriger l’organisation marketing », a déclaré Venugopal G Nair, directeur général et PDG de Shoppers Stop.

Basu possède près de deux décennies d’expérience dans le comportement des clients, le marketing et les communications, dans plusieurs secteurs tels que les FMCG, les télécommunications, les services de sécurité, la banque et la vente au détail. Elle a une connaissance du consommateur à travers les données démographiques et géographiques qui aideront Shoppers Stop à créer des stratégies marketing réussies en phase avec la vision de la marque. Avant Shoppers Stop, Basu a travaillé avec Metro Brands Ltd en tant que responsable marketing. plusieurs marques renommées telles que HDFC Bank, PepsiCo, Aditya Birla Retail Ltd, entre autres.

« Je suis ravi de faire partie de l’incroyable aventure de Shoppers Stop. C’est l’une des principales marques de vente au détail du pays, qui a méticuleusement évolué avec l’évolution de la dynamique et de l’environnement des consommateurs. Je suis désireux d’ajouter de la valeur, d’innover constamment et d’assurer une stratégie marketing efficace en ligne avec l’objectif de la marque », a déclaré Basu.

Shoppers Stop prétend avoir 84 grands magasins dans 44 villes et exploiter 11 concept stores haut de gamme, 127 magasins de beauté spécialisés de MAC, Estée Lauder, Bobbi Brown, Clinique, Smash box, Jo Malone et Arcelia et 26 portes d’aéroport. La marque prétend avoir une offre omnicanal diversifiée qui couvre plus de 500 marques à travers une gamme de produits.

