« Shopping Cart Killer » peut être responsable de 4 décès en Virginie, suspect en détention

Le « Shopping Cart Killer » peut être responsable d’au moins quatre décès en Virginie, et un suspect est en garde à vue, selon la police.

Lors d’une conférence de presse conjointe tenue vendredi, le chef de la police de Harrisonburg, Kelley Warner, et le chef de la police du comté de Fairfax, Kevin Davis, ont expliqué que les preuves indiquaient qu’Anthony Robinson, 35 ans, était le « tueur de paniers d’achat », a rapporté l’Associated Press. Robinson a été arrêté et inculpé de deux chefs de meurtre au premier degré et de deux chefs de dissimulation, de transport ou de modification d’un cadavre le 23 novembre, a annoncé la police.

Le « Shopping Cart Killer » a gagné ce surnom en trouvant des victimes potentielles sur des sites de rencontres en ligne et en les rencontrant dans des motels, en les tuant et en déplaçant leurs restes dans un panier, a déclaré la police. La police soupçonne Robinson d’avoir fait cela au moins quatre fois en Virginie.

Au cours de la conférence de presse, la police a déclaré que Robinson avait des adresses à New York, dans le Maryland et à Washington, DC, suggérant qu’il pourrait être responsable d’autres décès ou disparitions.

La police a identifié une victime comme étant Cheyenne Brown, 29 ans, de Washington, DC, qui était enceinte au moment de sa disparition. Robinson et Brown se sont rencontrés sur un site de rencontres, a indiqué la police, ajoutant que Brown avait été vu vivant pour la dernière fois sous surveillance vidéo à la station de métro Huntington avec Robinson.

La police exhorte toute personne susceptible d’avoir plus d’informations sur les crimes présumés du « shopping Cart Killer » à se manifester en plus de demander à toute personne connaissant Robinson de contacter les enquêteurs.

