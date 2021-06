Shopping en ‘stream’ complet – The Financial Express

Les partenariats de marque pourraient donner une impulsion à la fraction par ailleurs faible des revenus publicitaires générés par les plateformes de commerce électronique en Inde.

Les principales applications de commerce électronique en Inde, Amazon étant la dernière en date, parient sur le commerce axé sur le contenu en vue du prochain grand saut dans les achats en ligne. L’application d’achat d’Amazon héberge désormais miniTV, un service de streaming vidéo financé par la publicité. L’application de commerce électronique appartenant à Walmart, Flipkart, a lancé son service de streaming vidéo en 2019, dans lequel les utilisateurs peuvent regarder des films, des séries Web, des talk-shows et des actualités en direct.

Selon un rapport d’EY, l’industrie indienne du commerce électronique devrait atteindre 99 milliards de dollars d’ici 2024, avec un TCAC de 27% en 2019-24. Le rapport estime que la pénétration en ligne du commerce de détail atteindra 10,7 % d’ici 2024, contre 4,7 % en 2019, et que le nombre d’acheteurs en ligne atteindra 220 millions d’ici 2025. En outre, le rapport FICCI-EY sur les médias et le divertissement 2021 indique que le nombre de les téléspectateurs ont augmenté de 15 % en 2020 pour atteindre 468 millions ; ce nombre devrait atteindre 650 millions d’ici 2023.

Le mariage du streaming vidéo et du commerce électronique pourrait amener plus d’utilisateurs dans le giron du commerce électronique, comme le démontrent les super applications chinoises – selon eMarketer, les ventes générées à partir de ces applications, qui combinent contenu, médias sociaux et commerce, devraient atteindre 363 milliards de dollars en 2021 et représentent 13,1% des ventes totales du commerce électronique en Chine cette année.

Le marché indien est-il prêt pour le commerce axé sur le contenu ?

Regardez ce que vous achetez

La miniTV d’Amazon ne fournira pas seulement des vidéos de divertissement, mais diffusera également du contenu vidéo sur les produits et les tendances. La société s’est associée à l’expert en technologie Trakin Tech et à des influenceurs de la mode et de la beauté comme Sejal Kumar et Malvika Sitlani pour produire du contenu pour l’application.

Prakash Sikaria, vice-président de la croissance et de la monétisation chez Flipkart, déclare que le streaming vidéo intégré est une opportunité de combler le fossé entre la consommation passive de contenu sur les smartphones et une expérience de commerce électronique active. L’entreprise utilise un contenu interactif avec des récompenses liées au commerce pour tirer parti de cette opportunité. « Aujourd’hui, environ 20 % des utilisateurs de Flipkart regardent du contenu vidéo chaque mois. Depuis l’année dernière, nous avons constaté une multiplication par dix du temps passé par les utilisateurs sur Flipkart Video », ajoute-t-il.

HYPD, une plate-forme de commerce électronique destinée aux marques D2C locales soutenues par ScoopWhoop, est une autre application utilisant du contenu vidéo pour encourager les utilisateurs à acheter des produits. Ceci est similaire à Myntra qui a commencé il y a environ trois ans – transformant son catalogue de vêtements en vidéos au lieu d’images.

Le co-fondateur de HYPD, Ashwarya Garg, déclare : « Le modèle de commerce axé sur le contenu est précieux pour les marques, car elles n’ont pas à dépenser de l’argent en publicité séparément sur les plateformes OTT et de médias sociaux, et à payer les plateformes de commerce électronique pour présenter leurs des produits.” HYPD relie les marques aux créateurs de contenu qui peuvent générer des vidéos courtes pour la plate-forme.

Des marques de vêtements, de soins personnels et de style de vie comme The Man Company, Khadi Essentials, PeeSafe, Brown Skin Beauty et Star Struck (de Sunny Leone) se sont associées à HYPD. Sur Flipkart Video, les marques d’électronique grand public et de style de vie intègrent leur proposition de marque dans des émissions interactives telles que Bid & Win et Power Play with Champions.

Écosystème naissant

Les partenariats de marque pourraient donner une impulsion à la fraction par ailleurs faible des revenus publicitaires générés par les plateformes de commerce électronique en Inde. Kia Ling Teoh, analyste senior – TV et vidéo, publicité, Omdia, s’attend à ce que lorsque le marché sera prêt, Amazon ajoutera des publicités vidéo plus chères.

Alors que la Chine et les pays d’Asie du Sud-Est ont adopté l’économie du commerce électronique en direct, l’Inde ne fait que commencer ce voyage. « La monétisation par le biais de parrainages de contenu sera un moyen facile de générer des revenus publicitaires », déclare Mrigank Gutgutia, directeur de RedSeer Consulting. Cependant, en ce qui concerne la conversion des publicités vidéo en une transaction, dit-il, l’écosystème indien devra couvrir beaucoup de terrain.

Pour que le contenu débouche sur le commerce, les marques auraient besoin d’une approche publicitaire différenciée. Les points de récompense, par exemple, pourraient être une attraction. « Avec l’inclusion des récompenses, le public est automatiquement plus impliqué ; il y a une incitation à explorer », déclare Ankur Pahwa, partenaire et leader national du commerce électronique et de l’Internet grand public, EY.

Alors que Flipkart rend son contenu interactif et ludifie l’expérience, HYPD a choisi la voie du contenu achetable. HYPD construit également une plate-forme pour diffuser en direct du contenu achetable. Mais avant que le marché ne passe au commerce électronique en direct, « les entreprises devront se concentrer sur la fourniture d’un contenu de qualité et d’une expérience transparente à domicile », ajoute Pahwa.

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.