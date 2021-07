Short Cakes fait ses débuts – WWD

Comme de nombreux parents, Courtney Bennett, vétéran de la chaussure et mère, a eu du mal à trouver des chaussures à la fois à la mode et abordables pour sa nouvelle fille. “Le marché semblait bifurqué entre des options coûteuses et des options de masse et de mauvaise qualité”, a expliqué Bennett.

Bennett – qui était directrice de marque chez Alejandra Ingelmo et a également travaillé chez Elle et Intermix – a décidé de répondre à l’appel en lançant sa marque de chaussures pour bébés : Short Cakes.

La marque fait ses débuts avec trois orgelets, une Mary Jane, un mocassin et un chausson, chacun fabriqué à partir de cuirs écologiques de qualité supérieure sans colorants azoïques, formaldéhydes ou plomb, et répondant à toutes les normes de sécurité pour bébé de l’USDA ; chaque style favorise un bon développement du pied et encourage l’équilibre des crawlers aux marcheurs.

“Les chaussures à semelle souple sont importantes pour le développement du pied d’un bébé”, a-t-elle déclaré. “Au fur et à mesure que leur pied grandit et qu’ils apprennent à marcher, les semelles souples les aident à saisir le sol et favorisent l’équilibre et la coordination.”

Autre élément clé : la tarification. Les gâteaux courts font rage de 36 $ à 42 $. “J’ai voulu [the shoes] à un prix afin que les parents puissent acheter des chaussures de qualité sans réfléchir à deux fois au prix et à la durée pendant laquelle les pieds de leur bébé pourraient y tenir », a-t-elle déclaré à propos de sa marque de vente directe aux consommateurs.

Bennett prévoit d’introduire des styles de façon saisonnière, et chaque saison, elle sélectionnera un organisme de bienfaisance avec lequel s’associer. “Actuellement, nous donnons des chaussures trop petites à” Share Your Soles “, qui fait don de chaussures légèrement usées aux enfants du monde entier”, a-t-elle déclaré. « Le programme de remise permet aux clients de Short Cakes de faire don de chaussures trop grandes et de prendre une taille supérieure pour bénéficier d’une remise. »