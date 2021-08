Short ouvert ! Yanet García enlève le reste

in

Open short !, Yanet García enlève le reste | Instagram

Yanet García a paralysé les réseaux ! La belle ancienne météorologue a partagé une photo sur ses réseaux sociaux avec laquelle elle a laissé ses followers plus que surpris. La belle ex de Lewis Howes Il a décidé de déboutonner son short et de se débarrasser du reste pour une image unique.

Apparemment, non seulement la caméra était coquine, mais aussi la belle Yanet Garcia Eh bien, il a posé avec un immense sourire comme s’il faisait un mal alors que ses mains couvraient l’essentiel de son anatomie.

Le déshabillage de l’ex-membre du Hoy Program a laissé en vue une grande partie de sa belle peau et aussi de ses intérieurs, les internautes ont été plus que satisfaits de la photo qui est disponible sur le compte officiel Instagram et Facebook de la belle. Yanet Garcia.

L’image montrait à quel point la fitness girl est en forme, avec un ventre plat et très travaillé, une taille fine et de belles jambes. Yanet a clairement indiqué que tout est le produit de ses efforts lors de l’entraînement et d’une alimentation saine.

Actuellement, l’actrice est également l’une des pages de contenu exclusives gâtées où elle partage fréquemment du contenu. Bien que ses débuts aient été difficiles en raison des critiques, García n’a pas cessé devant les critiques qu’il a très peu enseignées et continue de surprendre tout le monde.

Récemment, Yanet García est devenue l’une des femmes célibataires les plus recherchées au milieu de l’émission, ceci après avoir révélé la fin de sa relation avec Lewis Howes, avec qui elle était même fiancée.

On dit que la page de contenu exclusif de cette belle femme serait la troisième en lice, puisqu’apparemment l’ancien athlète n’aimait pas que sa petite amie enseignât autant ; Cependant, il a été révélé qu’il sortait avec l’actrice Martha Higareda.