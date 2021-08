Short Squeeze Stocks: NAOV, AHPI et 3 autres experts pensent qu’ils sont prêts à éclater

Une autre semaine, une autre liste d’actions à découvert à examiner par les investisseurs.

Source : Shutterstock

Cette tendance massive continue d’être une priorité pour de nombreux investisseurs. Mais au cas où vous auriez raté ces opportunités, voici un petit aperçu de ce qu’impliquent les actions à court terme.

Comme l’a déclaré William White, contributeur d’InvestorPlace, en juin, de nombreux « traders de Reddit et de détail s’attaquent à [these short squeeze stocks] dans le but de repousser les hedge funds et d’augmenter les prix. Cela dit, nous avons couvert la liste des actions à découvert de Fintel dans notre article de la semaine dernière. Et aujourd’hui, Fintel est de retour avec une autre liste d’actions à découvert sur lequel les investisseurs peuvent garder un œil.

Que sont-ils? Regardons de plus près.

Short Squeeze Stocks à surveiller

NanoVibronix (NASDAQ :NAOV) commence notre liste lundi avec une note de 98,29, alors que les actions explosent de plus de 38% ce jour-là.

Produits de soins de santé connexes (NASDAQ :AHPI) est le suivant avec une note de 97,24 malgré une chute des actions de près de 16% jusqu’à présent lundi.

Xenetic Biosciences (NASDAQ :XBIO) vient ensuite sur la liste de Fintel avec une note de 97,2 avec des actions en baisse d’environ 5% aujourd’hui.

Support.com (NASDAQ :SPRT) revient sur notre liste cette semaine avec une note de 97,15, mais les actions sont à un peu plus de 3% inférieures ce jour-là.

Bit Digital Inc. (NASDAQ :BTBT) est également de retour sur la liste aujourd’hui avec une note de 96,7 malgré une baisse des actions d’un peu moins de 5 % au moment d’écrire ces lignes.

InvestorPlace continuera de suivre ces téléscripteurs au fur et à mesure que d’autres développements arriveront. Cela dit, nous couvrons toujours les dernières actualités boursières. Des dernières nouvelles concernant Dogecoin (CCC :DOGE-USD) à pourquoi le véhicule électrique (VE) joue Nio (NYSE :NIO) s’effondre lundi, vous pouvez suivre tout cela et plus encore sur notre page Marché d’aujourd’hui.

À la date de publication, Nick Clarkson n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nick Clarkson est rédacteur Web chez InvestorPlace.

Article imprimé par InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/08/short-squeeze-stocks-naov-ahpi-and-3-others-experts-think-are-ready-to-pop/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC