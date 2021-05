Short Squeeze Stocks: Pourquoi les actions SKLZ, MVIS et PLTR sont en hausse aujourd’hui

Aujourd’hui, la manie de la compression courte semble être en plein essor. Et des actions à court terme telles que Skillz (NYSE:SKLZ), MicroVision (NASDAQ:MVIS) et Palantir (NYSE:PLTR) enregistrent tous des gains massifs.

Source: Shutterstock

En fait, au moment de la rédaction de cet article, les investisseurs dans ces trois actions ont enregistré des gains compris entre 10% et 13%.

Pas mal, en effet.

Il y a toujours un regain d’intérêt pour ces actions sur les plateformes de médias sociaux. Les investisseurs de détail qui parcourent les forums populaires tels que r / WallStreetBets continuent d’exprimer leur soutien à ces noms – et d’exprimer la dérision pour leurs détracteurs. Toute action présentant un intérêt court important est ciblée comme un moyen de lutter contre les vendeurs à découvert et les fonds spéculatifs.

Les investisseurs ciblent à nouveau les actions à découvert

Une reprise de la manie qui s’est déroulée à la fin de 2020 et au début de 2021 semble se dérouler. Quel que soit le moteur de cette course folle pour les actifs spéculatifs, nous assistons aujourd’hui à de lourds achats.

Il semble que chacun des groupes susmentionnés présente les caractéristiques que ceux qui cherchent à presser les vendeurs à découvert aiment voir. En effet, le stock PLTR est celui avec un rapport de volume court relativement élevé. Pour Palantir, un ratio de volume court de 19% suggère que les investisseurs sont globalement baissiers sur cette action, et il y a beaucoup d’argent qui parie contre elle. C’est assez de fourrage pour que l’armée d’investisseurs de détail saute à bord.

Dans le cas des actions MVIS et SKLZ, un ratio de volume court de 27% et 18% suggère un sentiment baissier similaire dans la rue. Ces actions ont des ratios de volume courts beaucoup plus faibles que d’autres ciblés par ces investisseurs avertis des médias sociaux. Cela dit, tout ratio supérieur à 10% semble être suffisant pour inciter ces investisseurs à tenter une compression dès maintenant.

Il reste à voir comment tout cela se déroulera. Pour l’instant, ces actions représentent certainement un phénomène divertissant à surveiller de côté.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.