Shortage.finance ajoute de la valeur aux utilisateurs grâce à son jeton soutenu par Ethereum

La pénurie est l’un des projets les plus récents du quatrième trimestre 2021, créant un soutien continu pour votre jeton pour l’aider avec sa valeur globale à long terme. Le projet décrit son jeton comme un actif refuge, tirant parti d’Ethereum comme devise de soutien. En particulier, la nature simple de son écosystème sera une aubaine pour les débutants et les professionnels de l’industrie d’aujourd’hui.

Selon le projet, votre token ne convient pas au trading ou à l’investissement à court terme. Ce facteur est principalement dû à son objectif d’ajouter plus de valeur au fil du temps, incitant ses détenteurs à stocker la pièce. Cela garantit également aux utilisateurs qu’il n’y a pas d’équipe pour réclamer une partie de l’approvisionnement ou modifier la dynamique du fonctionnement du jeton et de son contrat intelligent. Tout le monde peut confirmer sur etherscan.io que l’équipe a transféré la propriété du contrat intelligent et 100 % de liquidité à l’adresse morte. Ce fait montre en outre que l’équipe n’a aucun contrôle sur le projet.

De plus, il n’affecte pas la fourniture du jeton à des stratégies marketing, en fonction de la communauté qui assume la tâche. Shortage pense que tous les détenteurs peuvent faire un pas pour diffuser le jeton via les médias sociaux, les campagnes payantes et le partage avec la famille ou les amis, entre autres.

Comprendre RTG Tokenomics

La première chose à comprendre à propos du token RTG est qu’il n’y aura pas de prévente officielle. Le projet met l’accent sur la liquidité et la combustion du jeton au cours de son existence dans l’industrie. L’ensemble du concept consiste à réduire votre approvisionnement tout en augmentant votre soutien à Ethereum.

RTG est un token ERC-20 avec une offre totale de 2 milliards de tokens. Le 27 décembre, la pièce a été inscrite sur Uniswap V2, qui sera le principal échange où vous pourrez acheter la pièce. 50% de l’offre totale ira au verrou de liquidité, qui doit rester verrouillé pour toujours. L’autre moitié sera brûlée pour augmenter la rareté du jeton sur le marché.

Toute transaction impliquant la paire RTG / ETH entraînera des frais de transaction de 10% du total ; c’est-à-dire de tout achat, vente ou transfert du jeton. Si vous possédez le jeton, vous pouvez vous attendre à une part de 50 % de tous les frais de transaction ; le reste ira dans le sens de la combustion.

Les détenteurs n’ont pas à faire face à des problèmes pour réclamer les récompenses qu’ils obtiennent pour la détention du jeton. Tout ce que vous avez à faire est d’obtenir un portefeuille compatible avec la paire, de le financer et d’acquérir les jetons que vous souhaitez. Assurez-vous de régler votre slippage à 12% pour remplir toutes vos commandes efficacement.

Augmenter la valeur que les détenteurs obtiennent

Actuellement, 50% de l’offre totale de RTG est déjà dans le sens de l’enregistrement, une décision que de nombreux projets existants utilisent pour réduire l’offre de leurs jetons. La loi fondamentale de l’offre et de la demande stipule qu’avec une offre réduite, la demande augmente. De la même manière, les projets veulent tirer le meilleur parti du même concept en les éliminant de l’offre actuelle.

De plus, lorsque quelqu’un achète ou vend du RTG sur Uniswap V2, une partie de chaque frais de transaction est consommée. De plus, ETH remplacera les jetons RTG, augmentant la prise en charge des jetons de rareté. En tant que tel, l’avenant sera toujours plus que suffisant pour couvrir l’offre totale en circulation disponible à la vente. En conséquence, le prix minimum augmente après chaque transaction RTG.

Enfin, une partie du soutien d’Ethereum dans le pool ne peut pas être retirée pour assurer un élan constant après chaque transaction. A long terme, les fruits de cet objectif seront visibles en faisant de RTG une option d’investissement à long terme pour ses porteurs.

