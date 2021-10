ShortsTV s’associe à Amazon pour étendre sa portée

Amazon Prime Video est entré dans l’espace de distribution de contenu avec le lancement de Prime Video Channels en Inde

ShortsTV a annoncé un partenariat avec Amazon pour lancer la chaîne sur Amazon Prime Video Channels en Inde. Les utilisateurs d’Amazon peuvent désormais accéder à la bibliothèque de courts métrages de la chaîne de plus de 4 000 titres suite à cette association. « Les courts métrages sont le chaudron de l’énergie créatrice de l’Inde, avec certains des films les plus surprenants et les plus intéressants au monde émergeant dans ce qui ne peut être décrit que comme une révolution post-Bollywood. Notre objectif d’amener la révolution du court métrage dans chaque hameau en Inde est un pas de plus », a déclaré Carter Pilcher, directeur général de ShortsTV.

La chaîne propose des courts métrages multilingues en anglais, en langues étrangères et en langues indiennes locales, notamment l’hindi, le gujarati, le bengali, le marathi, le kannada, le tamoul, le malayalam et le télougou. Il est disponible sur les plateformes de diffusion directe (DTH) telles que Tata Sky, Airtel TV, Dish TV et d2h, ainsi que sur l’application Airtel XStream. Il est également disponible sur Amazon Prime Video au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne.

« Ce partenariat avec Amazon Prime Video vise à toucher un nouvel ensemble de téléspectateurs très engagés. Notre service offrira aux téléspectateurs la possibilité de regarder leurs courts métrages préférés à tout moment et en tout lieu. Notre stratégie est de continuer à travailler en partenariat avec les meilleurs agrégateurs de contenu en Inde et dans le monde pour présenter la plus grande sélection de courts métrages à nos téléspectateurs », a déclaré Tarun Sawhney, président, Asie, ShortsTV.

Amazon Prime Video est entré dans l’espace de distribution de contenu avec le lancement de Prime Video Channels en Inde le mois dernier. Selon Chaitanya Divan, directeur de Prime Video Channel, il y a eu un intérêt croissant pour les contenus courts en Inde, en particulier les courts métrages de haute qualité, car les consommateurs consomment plus de contenu en déplacement et sur leurs téléphones portables.

«Nous sommes heureux de collaborer avec ShortsTV et de donner accès à leur bibliothèque complète de courts métrages du monde entier aux membres Prime, avec un abonnement complémentaire. Les consommateurs peuvent sélectionner, s’abonner et profiter de leur contenu abrégé préféré, le tout dans l’application et le site Web Prime Video », a ajouté Divan.

