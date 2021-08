Shotzi Blackheart et Tegan Nox parlent de la chaleur de Chris Jericho, comment ils ont été appelés à WWE SmackDown et ont été frappés par Kane et The Undertaker

Shotzi et Nox sont la nouvelle équipe de tag la plus en vue sur SmackDown en ce moment après avoir fait leurs débuts il y a quelques semaines.

Dans NXT, Shotzi Blackheart a eu une course réussie avec Ember Moon dans une équipe tandis que Tegan Nox est sur le point de se démarquer à la WWE depuis un certain temps, mais les blessures ont toujours fait obstacle.

Shotzi Blackheart et Tegan Nox font leurs débuts à SmackDown

Maintenant, deux des femmes les plus brillantes de la WWE brillent ensemble le vendredi soir et talkSPORT a eu la chance de leur parler à toutes les deux alors que la saison SummerSlam se profile.

Blackheart s’est retrouvée au centre d’une tempête sur les réseaux sociaux il y a quelques mois en faisant une simple blague sur la chute de Chris Jericho dans le match Blood and Guts d’AEW.

En réponse, Jericho a déclaré : « Alors les gens rient de ce genre de choses mais il n’y a aucune raison de le faire parce que c’est la vraie affaire et cela peut arriver à tout moment. Bonne chance à tous ceux qui travaillent dans notre entreprise, et quiconque s’en prend à quelqu’un qui tente une chance et met son corps en danger peut vraiment s’en foutre, en particulier les gens dans l’entreprise.

« Je pourrais dire quelques noms. Il y a quelques filles à la WWE qui ont dit des choses et elles n’auraient probablement pas dû dire ça. Ils n’étaient probablement pas mieux formés, et dans 6 mois, ils nous demanderont probablement un emploi de toute façon et je m’en souviendrai, alors nous en resterons là.

Jericho a fini par avoir un atterrissage confortable en faisant une énorme chute

Nous avons demandé à Shotzi si elle était surprise par la fureur créée par son simple GIF.

“Je ne voulais pas offenser Chris Jericho”, a clairement déclaré Shotzi. « Je pensais, honnêtement, que le match était super. Mais, tu sais quoi… comme, prends une blague, prends une blague, mon pote ! [laughs].

«C’est juste un GIF. Riez-en et avancez. C’est la télé en direct. Les choses arrivent, c’est la lutte professionnelle. Ne prenez pas la vie trop au sérieux, c’est tout ce que j’ai à dire.

pic.twitter.com/vP7FZrTx9v – Shotzi (@ShotziWWE) 6 mai 2021

La paire a été amenée à SmackDown lors de l’épisode du 16 juillet, qui était la première édition de Blue Brand devant une arène pleine.

Le duo dit qu’il n’a découvert qu’il s’agissait d’un déménagement à temps plein qu’après leur match contre les championnes par équipe féminine, Natalya et Tamina.

“C’était un changement un peu soudain, pour être honnête”, a déclaré Nox.

“Le mardi, j’apportais les trucs à Candice et je leur faisais perdre les titres, puis vendredi, après notre match à SmackDown, ils me disaient” hey, félicitations, vous êtes à SmackDown maintenant “, comme whaaaaat. Nous n’avions aucune indication préalable que nous avancions. Nous n’avions aucune idée. C’est complètement ininterrompu depuis [that] Vendredi.”

“C’est arrivé si vite”, a ajouté Shotzi. «Nous avons découvert le jour de, essentiellement. Le jour où nous avons fait nos débuts, c’est le jour où nous avons découvert que nous étions appelés, donc ça a été un voyage sauvage et rapide.

L’une des choses que les fans ont immédiatement comprises était la façon dont la WWE avait raccourci leurs noms. Nox a perdu son prénom tandis que Shotzi a perdu son dernier, mais il semble que ce soit juste pour faire un nom d’équipe plus succinct.

« C’était une poignée de main et ‘Hey, Nox’ et j’étais comme ‘ce n’est pas mon… oh, d’accord !’ et c’est mon nom maintenant [laughs]”, a déclaré Nox après avoir été informé de son nom.

«Elle est toujours Tegan Nox, je suis toujours Shotzi Blackheart, nous sommes juste brefs et gentils. Nous allons droit au but maintenant », a expliqué Shotzi.

Shotzi et Nox ont eu du succès au début de leur course à SmackDown

Bien que Nox et Shotzi aient déjà marqué NXT, Blackheart a expliqué à quel point elle était surprise d’être retirée de son équipe avec Ember Moon dans NXT si soudainement.

“J’ai adoré taguer avec Ember, nous avions une excellente chimie. Et nous détenions les titres des tags NXT, donc nous avons tout fait vraiment en si peu de temps.

«Mais moi et Ember, je pense que nous étions déjà sur le point de faire des choses en solo sur NXT de toute façon et elle va faire des merveilles là-bas.

«Je suis sur le prochain chapitre, c’est comme ça que ça se passe. Mais j’aime Ember et je lui souhaite le meilleur », a déclaré Shotzi.

Lune de braise [left] et Shotzi Blackheart [right] se tenait de chaque côté du grand patron de NXT, Triple H

Une partie du personnage de Tegan Nox que les fans ont beaucoup apprécié au fil des ans est son personnage de Lady Kane, un clin d’œil à son amour pour la légende de la WWE Kane qu’elle idolâtrait en grandissant.

Mais a-t-elle déjà pu le rencontrer en chair et en os ?

« Pas en chair et en os, mais beaucoup sur The Bump ! C’est toujours une surprise. « Bonjour, voici Kane ! » La seule fois où j’ai rencontré le temps en personne – et je dis rencontré, mais je l’ai vu de loin et je me suis caché un peu parce qu’il me terrifiait – c’était dans les coulisses de WrestleMania à la Nouvelle-Orléans.

«J’étais dans les coulisses et Kane et Molly Holly étaient ensemble. Je ne peux pas aller jusqu’à ces deux-là ensemble ! Je ne le fais pas.

Tegan Nox surpris par Kane dans The Bump

«Je viens de me cacher derrière Shane Thorne. Je ne le fais pas, c’est juste ridicule. J’ai refusé.

« Ensuite, ils sont passés devant moi alors que je tordais mon corps là où Shane se déplacerait [laughs].

« C’était trop la situation. Je transpirais, j’étais nerveux, je ne pouvais pas le faire. Je suis trop bizarre comme ça, je ne peux pas aller vers eux comme ça », a déclaré Nox en riant.

Shotzi et Nox semblaient destinés à défier Natalya et Tamina pour les titres par équipe féminine lorsque Nattie est en bonne santé

“Je me sens comme [I’m starstruck] chaque jour, je vais au travail », a ajouté Shotzi. «Je me souviens d’une fois où Undertaker était au Performance Center. Je suis sorti de la salle de bain, j’ai tourné au coin et il était comme s’attacher les poignets.

“Et j’étais comme ‘C’est… c’est… c’est l’Undertaker !’ – Je vais m’enfuir ! C’est ma seule défense.

Assurez-vous d’attraper Shotzi et Nox le vendredi soir SmackDown chaque semaine sur BT Sport à 1h du matin