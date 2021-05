Shotzzy & iLLeY sur la saison de Dallas Empire jusqu’à présent, l’amélioration de SnD et le retour au LAN

Nous nous sommes entretenus avec les champions du monde pour discuter de cette saison, de leur amélioration SnD et de leur retour sur LAN.

Récemment, ESTNN a eu la chance de s’asseoir avec Anthony «Shotzzy» Cuevas-Castro et Indervir «iLLeY» Dhaliwal avant leur événement Home Series. Nous avons discuté de la saison jusqu’à présent, de leur tristement célèbre match de la 11e ronde et du retour en LAN.

Rétrospective 2020

Après la victoire des Champs 2020, vous avez gardé les mêmes joueurs de base. Qu’est-ce que ça fait de faire équipe les uns avec les autres encore cette année?

Shotzzy – «Nous avions le même état d’esprit cette saison, le même plan de match. Juste pour être sûr que tout le monde est sur la même longueur d’onde. Nous étions tout simplement ravis d’entrer dans la nouvelle saison parce que tout le monde pensait que Modern Warfare était un hasard, alors je voulais leur prouver le contraire cette saison.

Crimsix a fait partie intégrante de l’équipe de l’Empire. Cela a-t-il aidé à jouer avec un vétéran comme lui?

iLLeY – «Il nous a définitivement aidés à mûrir parce que moi-même, je n’ai jamais concouru auparavant, donc je ne savais pas vraiment tout. Il nous montre l’aspect mental en dehors du jeu et dans le jeu. Il m’a beaucoup appris.

Shotzzy – «Porter a été impliqué dans tous les scénarios. Il a donc vécu cela dans sa carrière, il nous enseigne simplement et ensuite nous grandissons à partir de là et en tirons des leçons.

La saison 2021 jusqu’à présent

Que pensez-vous de la guerre froide maintenant que nous sommes à la moitié de la saison?

Shotzzy – «En termes de mécanique, j’ai vraiment l’impression que c’est beaucoup plus maladroit que MW. J’ai l’impression que MW était beaucoup plus fluide à mon avis. Mais dans l’ensemble, ça joue vraiment bien. Avec de meilleures cartes, je pense que cela pourrait jouer différemment, mais à part ça, c’est vraiment bien. »

Vous n’avez pas encore atteint les sommets de 2020 avec une 2e et une 3e place dans les deux Majeurs cette année. Que faut-il améliorer pour que vous atteigniez le sommet?

Shotzzy – «Le premier majeur, nous aurions pu facilement gagner cela. Nous l’avons perdu nous-mêmes honnêtement, nous ne faisions pas de jeux que nous faisons normalement, et j’ai foiré à la fin. Et puis dans le deuxième Major, nous revenions lentement dans notre rythme. Nous n’étions pas vraiment bons à Hardpoint et SnD, alors nous nous sommes concentrés sur ceux-ci. Et puis nous avons fini par être troisième. C’était une période étrange.

Vous avez considérablement amélioré votre recherche et destruction pour le niveau 2 majeur, allant 4-1. Comment vous êtes-vous amélioré si rapidement?

iLLeY – «Après notre défaite contre Optic, nous avons finalement dit que trop c’était trop. Notre recherche était très incohérente et nous ne faisions tout simplement pas les bons jeux au bon moment. Nous sommes donc tous allés dans les bureaux d’Envy et nous avons pris une journée entière et avons passé en revue chaque carte et SnD que nous avions joué. Nous avons pris une journée entière et l’avons consacrée à vraiment améliorer notre SnD. »

Un nouvel héritier du trône?

Vous avez récemment annoncé que Tyler «FeLo» Johnson rejoindrait la liste. Comment avez-vous aimé faire équipe avec lui jusqu’à présent?

Shotzzy – «L’humour de Tyler est autre chose, il me fait rire pour une raison quelconque. C’est donc un avantage, mais c’est aussi un très bon joueur de RA. Parfois, mes communications ne sont pas très bonnes, et quand vous avez un autre AR avec de très bonnes communications, vous en bénéficiez parce que je peux me concentrer sur moi-même. Nous ne sommes probablement pas les meilleurs avec Tyler, mais nous y arrivons lentement et je suis impatient de voir où nous pouvons aller.

iLLeY – «J’ai aussi beaucoup aimé être avec Tyler. C’est juste un autre bon esprit COD dans votre équipe. L’année dernière, avant les champions, il nous aidait en SnD et cela a définitivement aidé l’équipe et nous a fait voir sous un angle différent. Alors j’aime jouer avec Tyler, c’est sûr.

Ce mouvement vous voit passer à un rôle SMG iLLeY, comment avez-vous trouvé la transition vers un sous-marin?

iLLeY – «Cela fait environ une semaine et demie, et je l’apprécie vraiment parce que tout au long de ma carrière, j’ai été un joueur SMG et je suis juste très, très à l’aise en ce moment. Je m’améliore encore, mais j’ai fait beaucoup de progrès et je me sens très à l’aise. En un rien de temps, je sens que je serai le meilleur. Je dois continuer à moudre, m’améliorer chaque jour.

Cette ronde 11 Playcall

Au cas où vous l’auriez manqué, voici le faux Round 11 qui a vu Dallas Empire vaincre le Minnesota ROKKR.

Cet appel de jeu était excellent. Qui l’a fait, et qu’est-ce qui vous a traversé la tête quand cela s’est produit?

iLLeY – «Au début, ils nous ont vus à B. Nous allions faire une rotation mais j’ai dit:« Porter [Crimsix], allez du côté A et quand ils vous verront, nous reviendrons au côté B ». Il a fait un jeu encore meilleur en lançant des nades aussi, donnant l’impression qu’il y avait deux personnes là-bas. Et puis juste comme nous connaissions Lamar [Accuracy] l’avions vu, nous sommes retournés à B et avons remporté la manche.

Pool de cartes, actuel et futur

Vous n’avez pas encore joué à Apocalypse, pourquoi?

Shotzzy – «C’est une sorte d’un autre Hackney Yard. Si vous le choisissez, vous devenez mauvais et l’opposition pourrait facilement enchaîner P1 et P2, ce qui vous laisse avec un déficit de 120 points. Nous devenons lentement bons dans ce domaine. Mais je ne sais pas si nous le choisirons dans un jeu de billard ou dans un major.

L’impasse arrive plus tard dans la saison 3, aimeriez-vous le voir à l’étape 4?

iLLeY – «100%. J’avais l’habitude de jouer à Standoff dans BO2, et c’était une carte fantastique. Je pense que ça a vraiment bien joué en compétition. Je ne dirais pas que Cold War a les meilleures cartes pour le moment, donc je pense que Standoff n’est certainement qu’un plus et tout le monde dans la communauté sera heureux de le voir.

Shotzzy – «Je n’ai jamais joué à Standoff, donc je ne sais pas. Mais tout le monde fait le plein, alors il vaut mieux que ce soit une bonne carte “

iLLeY – “C’est vrai, c’est une bonne carte.”

Si vous pouviez ramener une carte d’un jeu COD précédent et l’amener à Cold War, quelle carte serait-elle et pourquoi?

iLLeY – “Je dirais Fringe.”

Shotzzy – “Le côté ringard de moi dit Breach, mais si je suis intelligent, je choisirai une carte BO2… Je ne connais même aucune carte BO2”

La réponse de Shotzzy a créé ce clip hilarant, prouvant le fait qu’il a joué à Halo en tant qu’enfant, pas COD.

Je suis vraiment un enfant halo https://t.co/TDbaAOKzeO – Empire Shotzzy (@Shotzzy) 30 avril 2021

Matchs de la série familiale de l’Empire

Demain, vous jouez à la guérilla, avant d’affronter la Floride et le Minnesota lors de vos Home Series. Comment vous sentez-vous à l’approche de ces matchs?

Shotzzy – «Nous nous sentons vraiment bien. Notre Hardpoint s’améliore beaucoup et nous nous améliorons lentement sur beaucoup de choses. J’emprunte des itinéraires que je n’ai jamais vraiment empruntés avec le sous-marin. Je trouve donc un nouvel équilibre pour moi-même et je trouve de nouvelles routes à emprunter, de nouvelles pincées à prendre, ce qui est plutôt cool. Je suis juste ravi de mettre cela en œuvre dans le match contre le LAG. »

Revenir au LAN

Nous savons que LAN reviendra plus tard dans la saison, dans quelle mesure êtes-vous excité de revenir sur la scène principale?

Shotzzy- «Je suis vraiment excité. Pour une raison quelconque, il est parfois difficile d’entrer dans le groove car il n’y a qu’un seul match dans la journée. Je pense qu’une fois que LAN revient, c’est un bon environnement et que vous entrez dans votre rythme plus facilement que vous ne le pouvez maintenant. Je suis donc vraiment ravi que LAN revienne. »

iLLeY – «Je suis vraiment enthousiasmé par LAN. L’année dernière, nous n’avons pas vraiment pu en faire l’expérience. Les événements que nous avons disputés nous ont classés deuxième et premier, donc je suis ravi de revenir sur la scène principale.