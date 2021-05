SHOUTING MSNBC l’hôte le perd au gouverneur du GOP sur le projet de loi Trans dans l’État ⋆ .

Lors de son émission du vendredi matin, l’animatrice de MSNBC, Stephanie Ruhle, a présenté le type de traitement hostile que les invités conservateurs peuvent s’attendre à recevoir alors qu’elle confrontait le gouverneur Jim Justice (R-WV) à sa décision de signer un projet de loi pour protéger les sports des filles dans les écoles.

Quelques jours plus tard, l’animateur du week-end de MSNBC, Ali Velshi, a même rejoué le débat controversé sur son émission, l’encourageant, alors qu’il décrivait les républicains comme étant dans une «guerre contre les enfants trans».

Après que Ruhle et le gouverneur Justice aient eu une discussion cordiale sur d’autres questions telles que l’état des vaccinations COVID dans son État, l’hôte libéral de MSNBC a décidé de griller son invité sur les droits des transgenres: «La loi que vous venez de signer qui interdit aux athlètes féminines transgenres de jouer. équipes sportives féminines dans les écoles – pouvez-vous citer un exemple d’enfant transgenre qui tente d’obtenir un avantage concurrentiel injuste dans une école de Virginie-Occidentale? »

Après que le gouverneur – qui entraîne le basket-ball féminin – a répondu qu’il n’avait pas personnellement rencontré le problème, Ruhle l’a interrompu: «Pas vous-même – votre état, monsieur. Pouvez-vous me donner un exemple d’enfant transgenre qui essaie d’obtenir un avantage injuste? Juste un dans votre état? Vous avez signé une facture à ce sujet. “

Alors que le gouverneur Justice faisait référence à son travail d’entraîneur et commençait à faire valoir qu’il était injuste pour les garçons biologiques de rivaliser avec les filles, l’hôte de MSNBC l’a à nouveau brutalement interrompu et a fait un argument boiteux que, parce que d’autres problèmes existent dans le État, la question des transgenres dans les sports scolaires ne doit pas être abordée:

Mais, monsieur, vous n’avez pas d’exemples de ce qui se passe. Pourquoi prendriez-vous votre temps pour faire ça? Parlons d’autres choses dont je peux vous donner des exemples dans votre état. Selon US News et World Report, la Virginie-Occidentale se classe au 45e rang pour l’éducation, le 47e pour les soins de santé, le 48e pour l’économie et le 50e pour les infrastructures. Si vous ne pouvez pas me citer un seul exemple d’enfant faisant cela, pourquoi en feriez-vous une priorité? Je viens de nommer quatre choses qui me semblent être une priorité beaucoup plus grande.

Ruhle lui a coupé la parole à plusieurs reprises alors que le gouverneur précisait que, bien qu’il soit d’accord avec le projet de loi, il n’avait personnellement pas poussé la question, signant le projet de loi comme l’un des centaines qui ont été adoptés par la législature au cours de son mandat.

Après avoir conclu le segment en l’invitant ridiculement à revenir dans l’émission s’il trouve un exemple de transgenre causant un problème en essayant de jouer dans une équipe sportive dans son état, l’animatrice de MSNBC a ensuite présenté le segment suivant dans lequel elle est allée après Républicains de Floride pour avoir adopté une nouvelle loi sur le vote.

Velshi a été tellement impressionné par son collègue qu’il a soulevé la question lors de son émission du dimanche matin. Avec les mots «The GOP War on Trans Kids» à l’écran, Velshi s’est plaint:

C’est un élément de la liste de contrôle de la guerre culturelle pour les républicains. Il n’y a aucune raison à cela. Aucun problème n’est résolu par ces projets de loi. Nous ne connaissons aucun enfant qui a fait la transition dans le but de participer à des sports. Les républicains adoptent ces projets de loi et les signent dans la loi pour marquer des points politiques au détriment des enfants. Mais on demande rarement à ces responsables républicains de justifier leur position. Eh bien, cela a changé la semaine dernière lorsque le gouverneur de Virginie-Occidentale, Jim Justice, a rejoint mon amie Stephanie Ruhle vendredi. Stephanie, comme vous le savez, peut être rafraîchissante et directe. Voici ce qui s’est passé.

Puis vint un long clip de Ruhle confrontant le Gouverneur Justice. Velshi a ensuite plaisanté: «On dirait que ‘Justice’ a été servie. Stephanie l’appelle comme elle le voit », et a fait venir son collègue hôte de MSNBC, Jonathan Capehart, pour une discussion plus approfondie.

L’épisode de Stephanie Ruhle Reports a été sponsorisé en partie par Trupanion. Leurs coordonnées sont liées.

Les transcriptions suivent. Cliquez sur «développer» pour en savoir plus.

MSNBC

Rapports de Stephanie Ruhle

30 avril 2021

9 h 25, heure de l’Est

STEPHANIE RUHLE: Je veux vous poser des questions sur les autres familles. La loi que vous venez de signer qui interdit aux athlètes féminines transgenres de jouer dans des équipes sportives scolaires féminines – pouvez-vous citer un exemple d’un enfant transgenre essayant d’obtenir un avantage concurrentiel injuste dans une école de Virginie-Occidentale?

GOUVERNEUR JIM JUSTICE (R-WV): Eh bien, Stéphanie, je n’ai pas cette expérience exactement pour moi en ce moment, mais je vais vous dire ceci –

RUHLE: Pas vous-même – votre état, monsieur. Pouvez-vous me donner un exemple d’enfant transgenre qui essaie d’obtenir un avantage injuste? Juste un dans votre état? Vous avez signé un projet de loi à ce sujet.

JUSTICE DU GOUVERNEUR: Non, je ne peux pas vraiment vous en dire un, mais je peux vous le dire, Stéphanie. Je suis entraîneur et j’entraîne une équipe féminine de basket-ball, et je peux vous dire qu’il y a, vous savez, nous le savons tous – nous savons tous quel avantage absolu les garçons auraient à jouer contre les filles.

(conversation croisée)

RUHLE: Mais, monsieur –

JUSTICE DU GOUVERNEUR: Nous ne faisons pas cela.

RUHLE: – vous n’avez pas d’exemples de ce qui se passe. Pourquoi prendriez-vous votre temps pour faire ça? Parlons d’autres choses dont je peux vous donner des exemples dans votre état. Selon US News et World Report, la Virginie-Occidentale se classe au 45e rang pour l’éducation, le 47e pour les soins de santé, le 48e pour l’économie et le 50e pour les infrastructures. Si vous ne pouvez pas me citer un seul exemple d’enfant faisant cela, pourquoi en feriez-vous une priorité? Je viens de nommer quatre choses qui me semblent être une priorité beaucoup plus grande.

JUSTICE DU GOUVERNEUR: Eh bien, Stéphanie, je n’en ai pas fait une priorité. Ce n’est pas ma facture.

RUHLE: Vous l’avez signé

JUSTICE DU GOUVERNEUR: Je veux dire, cela m’est venu, et je l’ai signé parce que je crois, du point de vue d’un entraîneur, je crois que les filles ont travaillé si dur pour obtenir le titre IX – et je n’ai aucune idée maintenant pourquoi nous essaient de les désavantager en participant au sport dans lequel ils se sont tant investis. Je ne sais pas pourquoi nous le faisons. Ce n’est pas comme si c’était une grande priorité pour moi. En fait, je pense que nous n’avons que 12 –

RUHLE: Vous l’avez signé.

JUSTICE DU GOUVERNEUR: Non, Stephanie, écoutez, je pense que nous n’avons que 12 enfants peut-être dans notre état qui sont des enfants de type transgenre. Je veux dire, pour avoir pleuré à haute voix, Stéphanie, je signe des centaines de factures – des centaines de factures. Ce n’est pas une priorité pour moi. Mais avec tout cela, je dirais que je pense que cela poserait un désavantage injuste aux filles. Et donc, de ce point de vue, je l’appuie.

RUHLE: Très bien, monsieur, merci. Et, s’il vous plaît, revenez quand, au-delà des sentiments anecdotiques en tant qu’entraîneur, vous pouvez me montrer des preuves où ces jeunes femmes sont désavantagées dans votre état parce que je peux vous montrer comment un classement aussi bas dans l’éducation désavantage les jeunes femmes et hommes en Virginie-Occidentale. Merci pour votre temps.

Se développant maintenant en Floride, la législature d’État contrôlée par les républicains vient de passer un projet de loi de vote controversé qui comprend des restrictions sur le vote par courrier et les boîtes de dépôt. Et le gouverneur républicain est sur le point de le signer. Un législateur de l’État démocrate appelle cette décision un renouveau de Jim Crow.

(…)

MSNBC

Velshi

2 mai 2021

9 h 36, heure de l’Est

ALI VELSHI: La Virginie occidentale est devenue le dernier État à adopter une législation anti-transgenre qui cible les enfants qui veulent faire du sport avec leurs camarades de classe. Selon la Human Rights Campaign, 120 projets de loi actuellement examinés par les législatures des États enfreignent directement les droits des transgenres, et plus de la moitié d’entre eux – 66 d’entre eux – cibleraient les filles et les jeunes femmes transgenres, leur interdisant de faire du sport. des équipes cohérentes avec leur identité de genre.

C’est un élément de la liste de contrôle de la guerre culturelle pour les républicains. Il n’y a aucune raison à cela. Aucun problème n’est résolu par ces projets de loi. Nous ne connaissons aucun enfant qui a fait la transition dans le but de participer à des sports. Les républicains adoptent ces projets de loi et les signent dans la loi pour marquer des points politiques au détriment des enfants.

Mais on demande rarement à ces responsables républicains de justifier leur position. Eh bien, cela a changé la semaine dernière lorsque le gouverneur de Virginie-Occidentale, Jim Justice, a rejoint mon amie Stephanie Ruhle vendredi. Stephanie, comme vous le savez, peut être rafraîchissante et directe. Voici ce qui s’est passé.

(montre un clip de près de deux minutes et demie des rapports de Stephanie Ruhle de vendredi dans lequel Ruhle a confronté le gouverneur Jim Justice à propos de sa signature du projet de loi interdisant aux filles transgenres des sports scolaires pour filles en Virginie-Occidentale)

Sur la base de ce clip, il semble que justice ait été rendue. Stéphanie l’appelle comme elle le voit, tout comme Jonathan Capehart, l’animateur de The Sunday Show, qui me rejoint maintenant. Jonathan, c’est peut-être l’une des pires justifications que j’aie jamais entendues pour signer un projet de loi. Ce n’est tout simplement pas une chose. Je veux dire, J’invite les gens à vous tweeter ou à me tweeter avec n’importe quel exemple de personne qui a décidé de subir un changement de sexe parce qu’elle voulait littéralement jouer dans une équipe différente pour réussir dans le sport. Je veux dire, ce n’est tout simplement pas une chose.