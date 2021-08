Shovel Knight Pocket Dungeon arrive sur Nintendo Switch cet hiver

in

Par Dom Peppiatt

11 août 2021 20:22 GMT

Club Yacht a révélé Donjon de poche de chevalier pelle, présenté comme un « mash-up d’aventure de puzzle », devrait être lancé plus tard cette année.

Shovel Knight Pocket Dungeon, un spin-off mettant en vedette de nombreux personnages que vous reconnaîtrez des jeux originaux et de ses extensions (plus quelques nouvelles, pour démarrer) a été annoncé pour la première fois par Yacht Club pour Nintendo Switch en février 2020.

Le jeu était censé arriver à l’automne 2020, mais – comme tant d’autres jeux au cours des dernières années – il a été repoussé. Au moins, nous avons maintenant une fenêtre de lancement appropriée : lors de l’Indie World Showcase de Nintendo aujourd’hui, nous avons appris que le titre charmant a maintenant un nouveau hiver 2021 fenêtre de libération.

Regarder sur YouTube

10 héros jouables de l’univers Shovel Knight seront disponibles dans le jeu, et chacun avec sa propre puissance et son propre style de jeu. Vous pouvez voir certains d’entre eux en action dans la bande-annonce ci-dessus.

Le jeu viendra également avec un mode histoire et un mode Versus à deux joueurs, si vous préférez que votre action soit un peu plus compétitive.

« Plongez avec Shovel Knight dans les profondeurs du Pocket Dungeon dans un mashup d’aventure et de puzzle bourré d’action comme nul autre ! » dit un texte de présentation.

“Rejoignez votre mystérieux guide Puzzle Knight alors que vous vous frayez un chemin à travers des hordes d’ennemis, procurez-vous de nouveaux équipements et affrontez des boss connus et nouveaux. Explorez un conte aux rebondissements sans fin, incarnez vos héros préférés et défiez même un ami pour une compétition en tête-à-tête rapide dans Shovel Knight Pocket Dungeon !

Shovel Knight Pocket Dungeon sera disponible sur Nintendo Switch cet hiver. Vous pouvez l’ajouter à votre liste de souhaits via le Nintendo eShop maintenant.

