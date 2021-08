Shovel Knight: Pocket Dungeon Update révèle une nouvelle fenêtre de sortie d’hiver

Dans le cadre du Nintendo Indie World Showcase d’aujourd’hui, nous avons eu droit à un nouveau look bienvenu à Shovel Knight: Pocket Dungeon.

Un casse-tête de style bloc tombant avec une touche d’exploration de donjon, Pocket Dungeon a été annoncé pour la première fois pour Switch en février 2020. À l’époque, il devait être lancé à l’automne dernier, mais maintenant – après une dernière poussée de développement – ​​le jeu est sécurisé une nouvelle fenêtre de sortie hiver 2021.

Voici la dernière bande-annonce :

Caractéristiques de jeu

● Entrez dans un monde de jeux de puzzle en blocs qui tombent, avec une touche d’exploration de donjon ! Un tout nouvel hybride jamais vu auparavant.

● Affrontez des ennemis pour les combattre et échangez des dégâts dans un système de combat unique. Regroupez vos ennemis pour des attaques massives en chaîne tout en saisissant des clés, des bonus et des potions pour recharger votre santé !

● Un nouveau style visuel audacieux complète une nouvelle histoire. Apprenez les ficelles de votre ami Puzzle Knight en tentant de vous échapper du mystérieux Pocket Dungeon. La narration et l’humour emblématiques de Shovel Knight sont pleinement exposés !

● Prenez le contrôle de plus de 10 de vos héros préférés de l’univers Shovel Knight, chacun avec un pouvoir et un style de jeu uniques.

● Équipez-vous à la volée d’un trésor d’objets et d’équipements. Mélangez et assortissez votre équipement pour vous préparer à toute rencontre.

● Jouez de différentes manières avec le mode Histoire, le mode Versus compétitif à 2 joueurs et bien plus encore.

● Encore une bande-son incomparable dans un nouveau style par l’étonnant virtuose Jake Kaufman !