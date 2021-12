Shovel Knight Pocket Dungeon’s A Perfect Switch Puzzler

Capture d’écran : Jeux du Yacht Club / Kotaku

Shovel Knight Pocket Dungeon est l’un de ces jeux où toutes les manières évidentes de décrire ses éléments constitutifs ne leur rendent pas justice. C’est un jeu de match à bloc tombant dans lequel vous marquez plus de gemmes en enchaînant de plus en plus le même ennemi. C’est un roguelite dans lequel vous débloquez différentes armes et capacités à chaque fois que vous jouez. C’est un robot de donjon dans lequel vous trouverez des potions qui vous soignent, des boss qui vous tuent et un mystérieux passage occasionnel vers une boutique secrète ou une salle au trésor. Peut-être le meilleur de tous, c’est aussi plus accessible, fluide et amusant qu’aucune de ces choses ne le laisse entendre.

Sorti le 13 décembre sur PC, PlayStation et Nintendo Switch, Pocket Dungeon est le sixième jeu de l’univers Shovel Knight et une collaboration entre le créateur de la série Yacht Club Games et Vine, le « pire développeur du monde » autoproclamé. Alors que le premier Shovel Knight était un excellent jeu de plateforme rétro de 2014, des jeux plus récents comme Shovel Knight: King of Cards de 2019 et le combattant de plateforme Shovel Knight Showdown ont expérimenté de nouveaux genres. Pocket Dungeon est la reformulation la plus ambitieuse à ce jour et, après environ 4 à 5 heures de jeu, elle est la plus captivante et la plus originale.

Gif : Jeux du Yacht Club / Kotaku

En tant que Shovel Knight, ou l’un des près d’une douzaine d’autres personnages que vous pouvez déverrouiller, vous vous déplacez vers le haut, le bas, la gauche et la droite sur une grille. Si quelque chose vous gêne, par exemple un squelette, vous vous blesserez les uns les autres. Celui qui manque de santé meurt en premier. Si le squelette se trouve être connecté à un tas d’autres squelettes, ils seront tous endommagés à chaque coup et éclateront en tas de gemmes proportionnelles à la taille du groupe une fois tué.

C’est si simple et pourtant il bouleverse complètement le jeu d’association traditionnel de type Tetris, ajoutant un tout nouveau niveau d’interaction et une multitude de possibilités pour essayer de nettoyer les tableaux. Chaque mouvement et chaque attaque compte comme un tour, mais le temps avancera lentement même si vous restez immobile. Essayer de détruire des ennemis isolés pour les regrouper en groupes plus importants nécessite d’utiliser généreusement les potions qui tombent également continuellement, mais faire tout votre possible pour les obtenir signifie que le tableau n’est jamais le même au moment où vous revenez.

Les objets et les améliorations, comme laisser une traînée de feu dans votre sillage ou infliger des dégâts supplémentaires à des ennemis isolés et isolés, augmentent encore les divers facteurs que vous devez prendre en compte pour maximiser votre score et prolonger votre survie. Quelques niveaux après chaque exécution, vous affrontez déjà des fantômes qui deviennent temporairement invisibles lorsqu’ils sont touchés, des amphibiens qui libèrent de l’électricité à certains tours et des ennemis qui explosent lorsqu’ils sont tués. Une fois que vous êtes dans la zone, essayant rapidement de comparer les compromis et de parcourir des chemins étroits, Pocket Dungeon ressemble à bien plus qu’un simple jeu de puzzle, ce qui est une autre façon de dire que vous n’avez même pas besoin d’avoir un intérêt passager pour des jeux d’association comme Bejeweled ou Cookie Jam pour trouver la magie dans Yacht Club Games et la réimagination du genre par Vine.

Gif : Jeux du Yacht Club / Kotaku

Un jeu comme celui-ci ne serait rien sans une présentation dynamique, et la musique, le son et les illustrations de Pocket Dungeon sont tous de premier ordre et raffinés, comme les fans de Shovel Knight s’y attendent. Sur le Switch OLED, où je joue, tout a l’air particulièrement bon. Un jeu de match vit ou meurt en partie en fonction de la façon dont il est gratifiant de faire exploser des chaînes de blocs soigneusement disposées, et dans Pocket Dungeon, c’est sublime.

Mais comme je l’ai dit, c’est aussi bien plus qu’un simple jeu d’association. Les patrons familiers tirés du monde Shovel Knight ont chacun des mécanismes uniques recréés pour le plateau de puzzle qui sont parfois mieux résolus par la logique et d’autres fois par les seuls instincts de contraction d’arcade. Pocket Dungeon est une affaire incroyablement réfléchie et parfois très cérébrale, mais elle ne dispense jamais non plus de la joie pure et de la ruée satisfaisante d’échapper de justesse au malheur grâce uniquement à une réflexion rapide et à des réflexes encore plus rapides.

Révélé au début de 2020, j’avais presque oublié Shovel Knight Pocket Dungeon au moment où il a finalement obtenu une date de sortie le mois dernier. Maintenant, c’est tout ce que je peux penser à jouer.