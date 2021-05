Shovlin: Lewis Hamilton fait du bon travail, n’est-ce pas?

Égalant son meilleur début de saison en F1, Andrew Shovlin se dit «surpris» par les chiffres de Lewis Hamilton étant donné la proximité de Red Bull.

Arrivés sur la grille de 2021 à la recherche d’un huitième titre mondial record, Hamilton et Mercedes étaient conscients qu’ils feraient face à une concurrence féroce de Max Verstappen et Red Bull.

La RB16B s’est imposée lors des tests de pré-saison, obligeant Mercedes à travailler dur dans les coulisses à la fois sur la voiture, qui était «assez survireuse», et sur le groupe motopropulseur.

L’attitude de Hamilton a également joué un grand rôle dans les améliorations de l’équipe.

Shovlin, directeur de l’ingénierie sur piste de Mercedes, dit que le champion du monde en titre a réalisé dès le début qu’il s’agissait d’un championnat pour lequel il devrait travailler, et c’est exactement ce qu’il a fait.

Hamilton a remporté trois des quatre victoires de cette année, a été finaliste dans la course qu’il n’a pas gagnée et a deux pole positions à son actif. Il est également le seul pilote cette saison à remporter une course depuis la pole position.

En tant que tel, il a marqué 94 points, menant le championnat par 14 devant Verstappen.

«Il fait du bon travail, n’est-ce pas? Dit Shovlin.

«À Bahreïn lors des essais hivernaux, ce que vous avez pu voir avec Lewis, c’est qu’il s’est rendu compte que lui et l’équipe allaient devoir être absolument parfaits pour pouvoir gagner des courses.

«Vous vous êtes également rendu compte qu’un mauvais test n’était pas pour lui l’indication que cela pourrait être un championnat pour lequel il n’est pas en lice.

«Cela me surprend, cette statistique, car vous pensez que c’est la marge la moins compétitive que nous ayons depuis plusieurs années.

«Mais ce que je dirais, c’est qu’il est arrivé dans un état d’esprit qui consiste à maximiser chaque petite opportunité, que ce soit sur la piste, dans les réglages, comment nous abordons le week-end.

«Il a apporté cela à Bahreïn et nous ne l’avons pas vu du tout décliner depuis.»

Hamilton a porté son record du plus grand nombre de victoires en F1 à 98 dimanche, mais ce n’était en aucun cas l’un de ses meilleurs.

“Je pense que Lewis a fait un excellent travail, mais il a tellement de brillantes victoires à son actif que je pense que ce n’est probablement pas l’une d’entre elles, car il dira qu’il aurait pu faire un meilleur travail dès le début”, a déclaré Shovlin.

