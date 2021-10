Show d’après-match du podcast bavarois : le Bayern Munich s’incline 1-2 à domicile face à l’Eintracht Frankfurt ; Les scores de Léon Goretzka

Le Bayern Munich aurait peut-être pu en avoir plus et aurait dû en avoir plus. Kevin Trapp, comme les gardiens de l’opposition ont tendance à jouer contre le Bayern, a connu un match merveilleux et sera peut-être l’homme du match. Manuel Neuer n’était pas en reste non plus, aidant à construire le jeu, arrivant presque à mi-parcours pour arrêter les échappées de Francfort.

Le Bayern avait plus de tirs (de loin) et plus de possession ; Leroy Sané a fait un bon match et a fait beaucoup d’efforts mais n’a pas trouvé le fond des filets. Robert Lewandowski était très calme, marqué hors du jeu. Son homologue à Francfort, Rafael Santos Borré était isolé et fondamentalement aussi marqué hors-match.

Le premier but du Bayern est venu grâce à une erreur de Marin Hinteregger ; sa passe détournerait un joueur du Bayern et trouverait son chemin vers Leon Goretzka qui marquerait son premier but en Bundesliga de la saison. Hinteregger lui-même égaliserait sur corner. Très tard dans le match, Filip Kostic marquerait le vainqueur pour offrir à Francfort une première victoire en championnat de la saison.

Assurez-vous de rester à l’écoute de Bavarian Podcast Works pour toute votre couverture à jour sur le Bayern Munich et l’Allemagne. Suivez-nous sur Twitter @BavarianFBWorks, @jeffersonfenner, @TheBarrelBlog, @tommyadams71, @bfwinnn, et plus encore.