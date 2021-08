ShowBox subit un exercice de rebranding – The Financial Express

Dil Ki Sun, le nouveau logo et le slogan, souligne une jeune Inde montante, a déclaré ShowBox dans un communiqué.

ShowBox, la chaîne musicale d’IN10 Media Network, a dévoilé son nouveau logo et sa nouvelle identité de marque pour refléter l’évolution de la chaîne. La nouvelle identité sera reflétée sur la chaîne et sur les réseaux sociaux à partir du 16 août, a indiqué la chaîne. La chaîne a également présenté une mascotte appelée Showman qui guidera les téléspectateurs à travers toutes les nouveautés de la chaîne.

« La génération d’aujourd’hui est très expressive et croit en une communication bidirectionnelle sans entraves. ShowBox répond à ce TG et par conséquent, il était important de résonner cela dans notre programmation. Notre nouvelle identité représente directement notre vision du divertissement non-stop pour les mélomanes et notre capacité illimitée à inspirer les gens », a déclaré Clyde D’Souza, vice-président de la programmation et de la stratégie, ShowBox.

Dil Ki Sun, le nouveau logo et le slogan, souligne une jeune Inde montante qui aime s’exprimer et représente l’émotion de suivre son cœur, a déclaré ShowBox dans un communiqué. De plus, la chaîne musicale lancera deux nouvelles émissions interactives, Luv U Zindagi et Reel Top 10.

Les téléspectateurs peuvent voter et commenter en direct sur des sujets liés à l’amour et aux relations via Luv U Zindagi, tandis que Reel Top 10 comptera les dix meilleures chansons et les dix meilleures bobines de la semaine. En outre, d’autres émissions sont en préparation avec un nouvel emballage, a déclaré la chaîne.

ShowBox a été lancé en août 2019 en tant que chaîne musicale pour les jeunes 24 heures sur 24. Il propose une gamme de programmes comprenant des interviews amusantes, de la musique unplugged, des chartbusters, des émissions interactives. La chaîne fournit également une plate-forme pour la musique locale et les musiciens indépendants. La société mère IN10 Media Network, dirigée par Aditya Pittie, possède d’autres chaînes Epic, Filamchi, Gubbare, Ishara et des plateformes OTT telles que Epic On, DocuBay sous son égide.

