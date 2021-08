Showdown Spotlight Round 2 du Wyndham Championship l Choix gratuits et aperçu ⋆ .

Le championnat Wyndham est en cours et les compétitions quotidiennes de fantasy golf Showdown occupent le devant de la scène alors que DraftKings offre 20 000 $ à la première place pour la liste du deuxième tour de demain. N’oubliez pas de consulter les projections et la propriété des experts PGA DFS Showdown d’Awesemo pour l’ardoise quotidienne de golf fantastique Wyndham Championship Round 2.

PGA DFS Showdown Picks: Wyndham Championship Round 2

Récapitulation du tour précédent

Vague du matin

Pendant une grande partie de la journée, un ciel ensoleillé et des températures parfaites ont conduit à des scores plus bas que prévu. Mais, vers 5h00 heure locale, des orages d’après-midi d’été se sont abattus sur la région et ont retardé le jeu de deux heures. Le premier tour ne se terminerait pas officiellement ce jour-là, mais ce serait pour Russell Henley, qui a tiré un tour fulgurant de 62, gagnant des coups dans tout son sac. Les trois golfeurs les plus proches de lui de cette vague sont un peu hors champ gauche, car Ted Potter, Michael Thompson et Sung Kang, qui ont un top 10 combiné depuis début avril, ont tous tiré 64 ce jour-là. Kang. Comme Henley, a gagné tout au long du sac tandis que le stand de Thompson et Potter a eu un peu de mal dans leurs jeux.

notables

Will Zalatoris et Matthew Wolff étaient deux des noms les plus en vue de cette vague, avec Wolff faisant 17 pars et un birdie, tandis que Zalatoris n’arrivait pas à faire démarrer les choses en tirant un 68 de moins de deux. Jhonttan Vegas a continué sa forme chaude au premier tour, avec un cinq-moins de 65 ans, tandis que Sébastien Munoz s’est mis en position avec un 66 à lui. Adam Scott rejoindrait Munoz pour tirer 66 jeudi, nécessitant une grosse semaine pour se qualifier pour les éliminatoires de la FedEx Cup. Scott s’est donné une chance après le premier tour, tout comme Matt Kuchar, qui est également arrivé avec un 66.

PM vague

Avant que le cor ne sonne, les scores commençaient à grimper vers le nombre de huit sous. Tommy Fleetwood et Si Woo Kim semblaient prêts à afficher de bons scores, mais quelques bogeys sur leurs trous intérieurs, et ils ont tous deux terminé à 66 ce jour-là. Cependant, Adam Hadwin faisait une course de fin de journée, qui a été la fête ou la famine ces derniers temps dans ses résultats. Le jeu serait appelé vers 8h15, avec à peu près quatre trous restants pour les golfeurs encore sur le parcours.

notables

Justin Rose a commencé son tournoi de manière terrible, mais en tant que vrais champions, ils rebondissent et donnent au gagnant du prix Payne Stewart 2021 une chance de se qualifier pour les séries éliminatoires. Erik Van Rooyen, fraîchement sorti de sa toute première victoire sur le PGA Tour au Barracuda, a pu maintenir sa bonne forme au premier tour, gagnant des coups grâce à son sac, dont 2,35 avec son putter, et a affiché un score de moins de 65 ans. Chris Kirk, Scott Piercy et Hudson Swafford tous ont tiré 64 jeudi et sont les concurrents les plus proches de Henely depuis la vague de l’après-midi. Du moins à la fin du jeu, car Hadwin a encore quelques trous pour son premier tour.

Récapitulatif des statistiques du premier tour

Le premier tour ne s’est pas tout à fait terminé après le retard de la pluie, mais voici où nous en sommes à la fin du jeu jeudi.

T-shirt Strokes Gained au vert

Andrew Landry Russell Henley Adam Hadwin Micahel Thompson Cameron Percy Bubba Watson Francesco Molinari

Coups gagnés sur le tee CT Pan Jason Dufner Erik Van Rooyen Doc Redman Bronson Burgoon Coups gagnés à l’approche Andrew Landry Micahel Kim Michael Tompson Adam Scott Micahel Gellerman Hideki Matsuyama Coups gagnés autour du vert Nick Taylor Fabian Gomez Will Gordon Russel Henley Martin Trainer Coups gagnés Mettre Kiradech Aphinbarnrat Rafael Campos Brian Stuard Hudson Swafford Sepp Straka

Sélections PGA DFS Showdown : aperçu de l’ardoise

Temps de verrouillage

7 h 45 HE

Aperçu du concours quotidien de golf Fantasy

DraftRois

DraftKings offre 20 000 $ à la première place et 80 000 $ garantis pour la liste du deuxième tour.

Wyndham Championship Round 2 Choix PGA DFS

Sedgefield n’a pas beaucoup de protection, à part la taille verte supérieure à la moyenne, et est complexe et renonce donc à de nombreux scores faibles. Avec peu de longueur non plus, les golfeurs qui gagnent la plupart de leurs coups sur le tee ont eu du mal à entrer dans le top 10, avec seulement deux des 20 meilleurs golfeurs classés en coups gagnés sur le tee au premier tour se sont retrouvés dans le top 10 Le plus bas de tous les coups gagnés stat.

Tommy Fleetwood (8 600 $): L’un des deux golfeurs de cette liste pour le deuxième tour qui a vraiment besoin d’une grosse semaine cette semaine. Fleetwood a retrouvé la forme au premier tour, principalement avec son putter. Mais, assez drôle, ses deux bogeys sont venus sur deux trois putts, mais en dehors de ceux-ci, il a superbement roulé. Il a touché 17/18 greens, ne manquant qu’un jour, et a perdu près de 1100 $ par rapport à son salaire d’une semaine.

Si Woo Kim (8 500 $) : Ancien champion de l’événement, Si Woo est soit une coupe manquée, soit un top 5 ici à Sedgefield. Il semble être bien placé en ce moment, gagnant des coups dans tout son sac, un bon signe pour Kim. À l’instar de Fleetwood, son prix a diminué d’environ 600 $ par rapport à son salaire d’une semaine, un bon moment pour lui sauter dessus avant qu’il ne remonte après un vendredi stellaire.

Justin Rose (7 600 $) : Ancien champion de la FedEx Cup menacé de rater les séries éliminatoires pour la première fois depuis un certain temps, Rose a connu un début de campagne difficile, ratant les deux premiers trous. Mais, un aigle et quatre autres birdies le placeraient à quatre sous pour la journée et en mesure de faire une poussée de dernière seconde en séries éliminatoires.

Choix sournois pour le Wyndham Championship Round 2 Showdown

Adam Hadwin (6 800 $) : Le jeu volatil de Hadwin a donné quelques top 10 et un tas de coupes manquées. Typiquement, quand il est en lice, c’est après un bon premier et deuxième tour. Nous avons commencé ici cette semaine, et il aura même un peu d’échauffement avec deux trous restants avant de commencer son deuxième tour. Rien de tel qu’un échauffement pour faire avancer les choses. J’aime aussi Francesco Molinari beaucoup pour l’ardoise de vendredi.

