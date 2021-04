Showdown Spotlight Round 3 The Masters ⋆ .

Ceci est une colonne rapide avec toutes les statistiques clés nécessaires pour faire des choix éclairés PGA DFS dans vos alignements quotidiens de fantasy golf DraftKings et FanDuel. Dans cet espace, je vais vous donner quelques recommandations pour le troisième tour de The Masters. Dans les GPP typiques de Showdown, DraftKings offre plus de 50000 $ à la première place pour les tournois de deuxième et troisième tours, et parfois même jusqu’à 100000 $ pour le tour final. Ils proposent également des concours d’une fin de semaine qui offrent en moyenne 25 000 $ à la première place. FanDuel a même essayé de participer aux concours du week-end et de la ronde finale, offrant 10000 $ et 5000 $ à la première place de leurs concours PGA DFS Showdown. Jetons un coup d’œil aux choix de la PGA DFS pour la troisième manche des Masters.

Choix de la troisième ronde de la PGA DFS: les maîtres

Récapitulatif du tour précédent

Ceux qui espèrent un Justin Rose La déception tôt dans la journée a eu exactement ce qu’ils voulaient, car un bogey précoce l’a fait reculer. Il a été capable de se battre et de tirer à égalité pour la journée, mais cela a ouvert le tournoi à un autre niveau. Marc Leishman était l’un des gars qui a profité du fait que Rose ne gagnait pas de terrain et est allé à un score de moins de 67 ans. Il a été l’un des premiers golfeurs là-bas, tout comme Bernd Wiesberger et Tony Finau, qui a tiré au deuxième tour des 66s. Seuls quatre scores étaient meilleurs que 68, car Bryson DeChameabu et Justin Thomas a également égalé Leishman avec 67. Cependant, nous avons vu que la plupart des meilleurs scores provenaient de la vague du matin.

Bien que personne n’ait pu atteindre le score de sept sous que Rose a fait hier, le parcours s’est joué nettement plus facilement – juste un peu plus doux et sans vent. Cela étant dit, il n’y a que 21 golfeurs qui sont sous la normale à l’approche du week-end.

Notables

Jordan Spieth mène ce groupe ici alors qu’il a tiré son deuxième tour consécutif sous la normale, avec un 68, et n’est assis que deux en arrière. Jouant également de la même manière que Speith, avec quelques tours sous la normale, comprend désormais Will Zalatoris, Brian Harman et Hideki Matsuyama. L’autre golfeur avec les deux tours sous la normale comprend Si Woo Kim, qui pour une raison inconnue a décidé de claquer son putter de frustration le 15, a procédé à le casser, et a mis avec ses trois bois le reste d’entre eux était dedans. Il a réussi à deux putt chaque trou pour par venir, néanmoins, certainement un vue à voir. Enfin, Alex Scahuffele a pu profiter de ses bonnes balles frappant au deuxième tour, en tirant trois sous 69, ne trouvant pas encore tout à fait son coup de putt parfait, alors que Jon Rahm a tiré sa deuxième ronde de 72 à égalité consécutive.

Autres notables ne faisant pas la coupe:

Sergio Garcia (+4)

Daniel Berger (+5)

Brooks Koepka (+5)

Dustin Johnson (+5)

Rory McIlroy (+6)

Patrick Cantlay (+8)

Jour de Jason (+9)

Sungjae Im (+13)

Récapitulatif des statistiques de Quick Hitter Round 2

Augusta ne publie pas les informations acquises sur les coups, il n’y a donc que quelques statistiques à l’ancienne à regarder. Nous allons jeter un coup d’oeil:

Verts dans le règlement à travers 2 rounds

Jordan Spieth (30/36) Xander Schauffele (29/36) Justin Thomas et Justin Rose (28/36) Hideki Matsuyama et Tommy Fleetwood (27/36) La précision de conduite Henrik Stenson (26/28) Charl Schwartzel (25/28) Abraham Ancer, Collin Morikawa et Mathew Fitzpatrick (24/28)

Birdie ou meilleurs leaders

Justin Rose (12) Bernd Wiesberger, Cameron Champ, Tony Finau, Viktor Hovland, (11) Robert Macintyre, Collin Morikawa, Marc Leishman, Webb Simpson (10)

PGA DFS Showdown Picks: Aperçu de l’ardoise

Heure de verrouillage

8 h 00 HNE

Aperçu du concours de golf fantastique

DraftKings

DraftKings offre 50 000 $ au premier et 250 000 $ garantis pour l’ardoise du troisième tour et également 20 000 $ au premier pour l’ardoise du week-end.

Les maîtres Choix PGA DFS

Le pire jour météorologique était censé être demain, et cela ne semble pas changer. Des vents violents sont attendus dans l’après-midi, avec une brise constante d’environ 20 MPH avec des rafales de 30 MPH à partir de 13 heures. Un bouleversement massif du classement pourrait se profiler à l’horizon. Je vais essayer de mettre en évidence quelques joueurs commençant leur tour avant que le pire du vent ne soit censé arriver. En fait, une paire d’Anglais sera la première paire demain matin, Ian Poulter et Paul Casey, et ils ne feraient pas pour la pire pile.

Choix de la PGA DFS pour le deuxième tour du Maîtrise

Webb Simpson (9300 $) – 28,96 points prévus: Simpson est généralement aussi stable qu’ils viennent, mais il avait huit bogeys au tour – l’un d’eux étant un double. C’était vraiment inouï pour Simpson, et je ne peux même pas expliquer ce que j’ai vu aujourd’hui. Il a cependant eu cinq birdies dans chacun des deux premiers tours. Si le vent monte vraiment et que Simpson peut afficher un 67 pour revenir à trois ou quatre sous, il ne sera peut-être qu’à un ou deux de la tête pour commencer dimanche.

Patrick Reed (9400 $) – 34,98 points projetés: Après un début de ronde prometteur avec un birdie sur deux, Reed avait trois sous et il semblait fermement qu’il allait être une force dans cette épreuve. Malheureusement, une énorme accalmie s’ensuivrait et il ne ferait pas son prochain birdie avant le 15e trou et finissait par terminer la journée à un. Le seul point positif est que Reed sortira plus tôt que la plupart des leaders et propose également un jeu sur mesure pour le vent.

Jason Kokrak (7500 $) – 27,66 points projetés: L’histoire s’est presque répétée alors que Kokrak se débattait sur le tronçon, tout comme il l’a fait en novembre. Cependant, il a rampé jusqu’à la ligne de coupe et va maintenant tester sa chance le week-end. Kokrak a quatre birdies dans chacun des deux premiers tours, donc ce n’est certainement pas le manque de score qui le retient. Demain pourrait-il être le jour où les bogeys disparaissent de la carte? Choix sournois de PGA DFS pour le deuxième tour

Sebastian Munoz (6600 $) – 24,58 points projetés: Il est venu ici en novembre, avant de tomber dimanche dans des conditions plus difficiles. Munoz a réussi vendredi avant qu’une séquence difficile ne le ramène à +3. Un jour de six birdies me semble que d’autres sont à venir demain, ou du moins j’espère. À ce prix, c’est un avantage supplémentaire qu’il tire le matin. DraftKings et FanDuel The Masters PGA DFS Fill-Ins Jordan Spieth (10300 $) Cameron Smith (8600 $) Tyrrell Hatton (8000 $) Kevin Na (6600 $)

