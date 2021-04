Showdown Spotlight Round 4 du Valero Texas Open ⋆ .

Ceci est une colonne rapide pour vous donner les statistiques clés nécessaires pour faire des choix éclairés PGA DFS dans vos alignements quotidiens de fantasy golf DraftKings et FanDuel. Dans cet espace, je vais vous donner quelques recommandations pour le troisième tour du Valero Texas Open. Pour les GPP typiques de Showdown, DraftKings offre plus de 50000 $ à la première place pour les tournois de deuxième et troisième tours et parfois même jusqu’à 100000 $ pour le tour final. Ils proposent également des concours d’une fin de semaine qui offrent en moyenne 25 000 $ à la première place. FanDuel a même essayé de participer aux concours du week-end et de la ronde finale, offrant 10000 $ et 5000 $ à la première place de leurs concours PGA DFS Showdown. Jetons un coup d’œil aux choix de la PGA DFS pour la quatrième manche du Valero Texas Open.

Choix de la 4e ronde PGA DFS: The Valero Texas Open

Récapitulatif du tour précédent

Il y a eu un long retard pour commencer la journée, car le jeu ne s’est terminé qu’à environ 7 h 45, heure locale, avec le leader du jour au lendemain. Cameron Tringale le frappant pour la normale sur 18. Un tronçon de trois trous de bogeys a poussé Tringale vers le bas du classement, tandis que Jordan Spieth et Matt Wallace grimpé plus haut. Ils ont également réussi un birdie à la fois 17 et 18, se séparant du reste du peloton par quelques tirs. Charley Hoffman est la compétition la plus proche et est en mesure de gagner encore une fois à Valero.

Un autre nom à rechercher est Chesson Hadley, qui a insisté sur le fait que c’était l’un de ses cours préférés en tournée. Aujourd’hui, il a grimpé dans le classement et est en position pour son deuxième top-13 consécutif. Tom Hoge a également tiré 6 sous, tandis Gary Woodland et Chris Kirk sont également en mesure de remporter un run up top.

Récapitulatif des statistiques du Round 3 de Quick Hitter

Spieth a rebondi de façon formidable avec les fers aujourd’hui, gagnant 4,69 coups, mais il a fini par perdre légèrement avec son putter. Hoffman a perdu autour du green, ne laissant que deux golfeurs qui ont remporté des coups dans les quatre facettes de leur jeu: Woodland et Hadley.

PGA DFS Showdown Picks: Aperçu de l’ardoise

Heure de verrouillage

10 h 50 HE

Aperçu du concours de golf fantastique

DraftKings

DraftKings offre 25 000 $ au premier et 100 000 $ garantis pour la troisième ronde.

Le Valero Texas Open Choix PGA DFS

Avec Wallace arrivant à 8000 $ demain et en terminant les points en jeu, attendez-vous à ce qu’il soit une méga craie pour le tour final. Lui et Hoffman rejoindront probablement Spieth en tant que trio le plus détenu, avec Tringale et Anirban Lahiri jouer de grands rôles aussi. Woodland aura probablement une tonne de regards, étant donné qu’il est un grand nom, qu’il est dans le top 10 et qu’il a un salaire bon marché.

Choix de la PGA DFS pour la quatrième manche du Valero Texas Open

Abraham Ancer (9700 $ projeté 39,03 points): Trouvez un golfeur qui sera moins bien possédé et dont le prix sera plus élevé: Soit Ancer, Scottie Scheffler, Ryan Palmer ou Corey Conners.

Gary Woodland (7400 $ projeté 34,16 points): C’est une route rocailleuse pour Woodland depuis le retour de COVID il y a presque un an. De plus, cette saison, il n’a pas de top 10 et n’a fait que quatre des 11 coupes, mais tout cela peut changer à la hâte avec un bon tour demain. Son jeu court l’avait emporté les deux premiers jours, mais au troisième tour, sa frappe de balle semblait retrouver son chemin. Si cela continue demain, sa propriété n’aura pas d’importance.

Chesson Hadley (6500 $ projetés 32,52 points): Peut-être que le putter incroyablement chaud du troisième tour ou des trois premiers tours éloignera la plupart des joueurs de Hadley. C’est peut-être un peu exagéré, mais le reste de son jeu n’a pas été aussi pointu, donc généralement, les joueurs dans leur ensemble n’aiment pas du tout chasser un putter chaud, et encore moins en tournoi. DraftKings et FanDuel Valero Texas Open Lineup Fill-Ins Corey Conners (10100 $) Matt Kuchar (8800 $) Branden Grace (7600 $) Keith Mitchell (6800 $)

