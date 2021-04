Showrunner de WandaVision parle d’ajouter Evans Peters comme Quicksilver et d’ouvrir une boîte de vers

La finale de WandaVision remonte à seulement quelques semaines et l’un des moments dont on parle encore est la révélation choquante de ce qui semblait être le frère de Wanda, Pietro, décédé à l’origine dans Avengers: l’ère d’Ultron. Pietro est revenu, mais a été refondu … du moins il semblait avant que la finale surprise ne révèle la véritable identité du personnage d’Evan Peters. Le showrunner de WandaVision, Jac Schaeffer, parle de Peters dépeignant le super-héros mort et ouvrant essentiellement une boîte de vers.