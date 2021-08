Showrunner des changements de redémarrage du prince frais de Peacock

La réinterprétation dramatique annoncée précédemment de la populaire sitcom des années 90 The Fresh Prince of Bel-Air reçoit de nouveaux co-showrunners dans TJ Brady (The 100) et Rasheed Newson (Narcos). Cette nouvelle vient de The Hollywood Reporter, qui rapporte également que Chris Collins (The Wire) quitte son poste de showrunner et de producteur exécutif de la série.

On ne sait pas quelle implication Collins peut maintenant avoir avec la série en développement, mais Brady et Newson travaillaient déjà avec lui sur le projet auparavant. Aucun membre de la distribution n’a encore été annoncé pour la série, et on ignore également si l’un des membres de la distribution originale de la série apparaîtra. (Une réunion a été diffusée l’automne dernier, indiquant que de nombreux membres de la distribution d’origine ont toujours un penchant pour la série.) Cependant, il y a toujours des raisons de s’attendre à ce que cela voie le jour – le Hollywood Reporter indique également que la série fera ses débuts sur Peacock en 2022, avec une commande de deux saisons.

Le concept est né d’un clip viral de quatre minutes initialement publié en mars 2019 par le cinéaste de Kansas City, Morgan Cooper. Le clip, que vous pouvez regarder ci-dessus, a rapidement pris de l’ampleur et s’est avéré être une vidéo révolutionnaire pour Cooper, qui a collaboré avec Will Smith sur la série. (Vous pouvez regarder une vidéo plus longue de neuf minutes de Smith offrant ses sentiments et ses réactions au clip ici.)

Selon un communiqué, Bel-Air est une adaptation en série “qui s’appuie sur la prémisse originale: le voyage compliqué de Will des rues de l’ouest de Philadelphie aux manoirs fermés de Bel-Air. Avec une vision réinventée, Bel-Air plongera plus profondément dans les conflits, les émotions et les préjugés inhérents qu’il était impossible d’explorer pleinement dans un format de sitcom de 30 minutes, tout en continuant à donner de l’arrogance et des hochements de tête à l’émission originale. »