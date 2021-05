Showrunner et Star Out après une enquête d’inconduite ⋆ .

Bull peut être renouvelé pour une sixième saison, mais il y a de gros changements à l’horizon pour la procédure CBS assiégée.

Le showrunner Glenn Gordon Caron et sa co-vedette Freddy Rodriguez se retirent de la série à la suite d’une enquête sur le lieu de travail.

Le Hollywood Reporter a d’abord rapporté la nouvelle.

CBS n’a pas encore précisé ce qui s’est passé dans les coulisses de la série pour conduire à un tel exode, mais il y a eu une enquête interne de CBS Studios après le départ d’un certain nombre d’écrivains.

Cela s’est produit après la fin de la production de Bull Season 5, avec des rapports alléguant que Caron a souvent réprimandé le personnel de rédaction.

En outre, l’accord global de Caron avec CBS Studios a été résilié.

Les scénaristes de Bull Kathryn Price et Nichole Millard ont été sollicités pour remplacer Caron en tant que co-showrunners pour Bull Saison 6, qui a été commandée par CBS plus tôt cette année.

Depuis le début, Rodriguez fait partie de l’ensemble, jouant l’ancien beau-frère de Bull, Benjamin «Benny» Colòn.

Il faisait partie de la distribution depuis les débuts de 2016 et est resté l’une des parties les plus cruciales de la série cinq ans plus tard.

On ne sait pas comment le personnage sera écrit et on ne sait pas pourquoi il a quitté la série.

En conséquence, nous ne saurons peut-être jamais ce qui s’est passé dans les coulisses de la série, mais ce que nous savons, c’est que ce n’est pas étranger à la controverse.

L’ancienne co-star Eliza Dushku a été ajoutée à la série lors de sa première année dans le but d’être élevée au rang de série régulière pour la deuxième saison et au-delà.

L’actrice allègue qu’elle a perdu son emploi avec la série après s’être plainte des commentaires sexuellement suggestifs de la star principale Michael Weatherly sur le tournage de la série.

Dushku est parvenu à un règlement de 9,5 millions de dollars avec le réseau et a pu en parler publiquement après que son existence ait été révélée par un examen interne du fonctionnement interne du réseau.

Beaucoup s’attendaient à ce que la série soit annulée en raison de la controverse entourant à la fois la série et son personnage principal, mais le président du divertissement de CBS, Kelly Kahl, a clairement indiqué que la situation avait été gérée et la série a été renouvelée car elle restait une option solide.

Malgré un glissement notable, il est l’un des meilleurs sur le réseau lorsque la visualisation différée est prise en compte.

Maintenant qu’un autre scandale a secoué la série, il reste à voir si CBS retirera la fiche, mais étant donné que de nouveaux showrunners ont été nommés, il diffusera probablement sa sixième saison.

L’avenir au-delà, cependant, est considérablement plus sombre.

Que pensez-vous de cette actualité?

Pensez-vous qu’il est temps de sortir la série de sa misère?

Cliquez sur les commentaires ci-dessous.

Modifier Supprimer

Paul Dailly est rédacteur en chef adjoint de TV Fanatic. Suivez-le sur Twitter.