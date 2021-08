Showrunner ‘The Boys’ taquine la saison 3 va ‘creuser’ dans des intrigues controversées

Le showrunner des garçons a taquiné ce qui allait arriver dans la saison 3 de la série de bandes dessinées sombres, affirmant qu’elle “creuserait” dans des scénarios encore plus controversés. Lors d’une récente interview avec Vanity Fair, le créateur de The Boys, Eric Kripke, a parlé de la direction de la série pour la nouvelle saison, en se concentrant spécifiquement sur Soldier Boy, le nouveau personnage joué par l’ancienne star de Supernatural Jensen Ackles. “La saison trois plonge beaucoup plus dans l’histoire de la façon dont nous sommes arrivés ici à travers ce personnage de Soldier Boy”, a expliqué Kripke.

Le créateur a poursuivi en partageant: “Nous avons pu creuser à la fois dans l’histoire du pays et aussi vraiment examiner la masculinité toxique et les rôles masculins, et ce qui en est globalement causé. Tout ce putain d’indépendant, l’homme Marlboro chose.” Kripke, qui a créé Supernatural, a partagé que même s’il avait travaillé aux côtés d’Ackles pendant 15 ans dans l’émission CW, il lui a fallu un certain temps pour se rendre compte que Soldier Boy était juste devant lui depuis le début. « Nous avions écrit Soldier Boy bien avant que je ne lance Jensen. La majorité des gars que nous recherchions pour cette partie étaient en fait bien plus âgés que Jensen “, a-t-il déclaré. ” Parce que c’est un héros de la Seconde Guerre mondiale. “

Kripke a ensuite raconté comment il avait finalement pensé à amener Ackles à bord. Il a partagé, “[Jensen] il m’est arrivé de m’appeler et nous discutions juste et je me dis : “Eh bien, je prépare la saison trois de la série, et j’ai ce personnage Soldier Boy, et c’était vraiment pénible à lancer, et je n’ai pas vraiment trouvé quelqu’un. Hé, attends une minute, tu veux le faire ?’ Je lui ai envoyé le script, et il m’a dit : ‘Oh mon Dieu, j’ai vraiment envie de faire ça.'”

The Boys est une série Amazon Prime Video adaptée d’une bande dessinée du même nom de Garth Ennis et Darick Robertson. Il met en vedette Karl Urban, Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Capon et Karen Fukuhara en tant que groupe de justiciers humains – The Boys – qui affrontent les super-héros d’entreprise de Vought International. L’équipe de héros, connue sous le nom de Seven, est interprétée par Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Chace Crawford, Jessie T. Usher et Nathan Mitchell. Pour le moment, The Boys Season 3 n’a pas de date de sortie annoncée.