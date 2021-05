Showtime® annonce une équipe de narration et de commentaires All-Star pour Mayweather vs. Paul le dimanche 6 juin

NEW YORK – SHOWTIME annonce son équipe d’étoiles de conteurs et de commentateurs pour l’événement incontournable dirigé par la légende de la boxe Floyd Mayweather et la sensation mondiale des médias sociaux Logan Paul aux côtés d’un mélange de talents du Temple de la renommée de la boxe internationale, de vétérans de la télévision sportive et d’artistes. MAYWEATHER c. PAUL: BRAGGING RIGHTS est produit et distribué par SHOWTIME PPV et aura lieu le dimanche 6 juin à 20 h HE / 17 h HP au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en Floride.

Le réseau diffusera la première d’une émission spéciale immersive de 30 minutes intitulée INSIDE MAYWEATHER VS. PAUL le samedi 29 mai à 21h30 HE / 18h30 PT sur SHOWTIME. Pour voir et partager la bande-annonce: https://youtu.be/6MLn5hmaxlI

SHOWTIME, le plus ancien réseau couvrant le monde de la boxe, a acquis les services de Brian Custer être l’hôte de cet événement unique. Il sera aux côtés du duo comique primé de Desus Nice Oui Le Kid Mero, les animateurs de l’émission la plus populaire des soirées SHOWTIME DESUS & MERO, avec leurs commentaires décalés et divertissants tout au long de l’événement.

Mauro Ranallo, la voix la plus polyvalente des sports de combat, se tiendra aux côtés du commentateur du Temple de la renommée Al Bernstein et le champion du monde en trois divisions Abner Mares. Les autres membres de cette solide équipe d’étoiles seront Brendan Schaub, l’ancien combattant MMA et comédien de la série numérique SHOWTIME SPORTS BELOW THE BELT, en tant que journaliste qui sera partout dans le stade. L’annonceur sur le ring sera membre du Temple de la renommée de la boxe de renommée mondiale Jimmy Lennon Jr.

À L’INTÉRIEUR DE MAYWEATHER VS. PAUL entraînera le spectateur à s’entraîner pour les deux superstars alors qu’ils se préparent à éblouir les amateurs de sport et de divertissement du monde entier.

Les caméras de SHOWTIME rejoindront Mayweather, le vétéran de 44 ans et tout nouveau membre de l’International Boxing Hall of Fame Class de 2020, à Las Vegas, alors qu’il se prépare pour ce concours d’exposition.

Les caméras suivront également le très populaire Paul, qui mesure six pouces de plus et 18 ans de moins que Mayweather, lors de son entraînement rigoureux à Porto Rico, cherchant à choquer le monde le 6 juin.

À L’INTÉRIEUR DE MAYWEATHER VS. PAUL a également capturé le moment où Mayweather et les frères Paul se sont rencontrés pour la première fois et ont échangé des provocations verbales lors de leur conférence de presse inaugurale le 6 mai.

SHOWTIME Sports fournira également une couverture étendue des événements de la semaine de combat mettant en vedette une foule de personnalités du numérique et du divertissement telles que Schaub, Luc Thomas Oui Brian Campbell de MORNING KOMBAT et d’anciens basketteurs de la NBA Matt Barnes Oui Stephen Jackson de ALL THE SMOKE pour couvrir tous les angles de la semaine de combat, y compris les interviews de Mayweather et Logan Paul, les conférences de presse undercard et la pesée de cérémonie à diffuser en direct sur la chaîne YouTube de SHOWTIME Sports.

De plus, SHOWTIME Sports, en collaboration avec Bleacher Report, emmènera les fans dans la formation de Chad Johnson, l’ancien joueur de la NFL très divertissant et captivant se prépare à entrer dans le monde de la boxe le 6 juin.

Le premier épisode de INSIDE MAYWEATHER VS. PAUL précédera directement le triple titre du SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING le samedi 29 juin, en tête d’affiche de la Championne du Monde WBC des poids coq Nordine Oubaali et du futur Hall of Famer Nonito Donaire dans un combat pour le titre très attendu.

À PROPOS DE MAYWEATHER VS. LOGAN PAUL

Mayweather c. Logan Paul est un combat d’exhibition spécial présenté par Mayweather Promotions, FANMIO et Mavathltcs qui aura lieu le dimanche 6 juin au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en Floride. L’émission de la soirée sera produite par SHOWTIME PPV, débutera à 20 h HE / 17 h HP et pourra être achetée en allant sur SHOWTIME.com et FANMIO.com.

La carte préliminaire mettra en vedette le Champion WBA Light Heavyweight Jean Pascal vs. le champion du monde de deux divisions Badou Jack dans un match revanche en 12 rounds et l’ancien champion unifié des super poids welters “Swift” Jarrett Hurd contre Luis Arias dans un concours de 10 rounds.

De plus, l’ancien receveur vedette de la NFL, Chad Johnson, participera à un quatrième combat à la carte à ses débuts en boxe lors d’un combat d’exhibition contre le boxeur polyvalent Brian Maxwell. Billets en vente sur Ticketmaster.com.

Pour plus d’informations, visitez bit.ly/mayweatherpaul, www.SHO.com/sports, www.FANMIO.com. Suivez-nous sur Twitter @FloydMayweather, @LoganPaul, @MayweatherPromo, @ShowtimeBoxing et @FANMIO et sur Instagram @FloydMayweather, @LoganPaul, @MayweatherPromotions, @ShowtimeBoxing et @FANMIO.