Showtime Boss dit que l’émission de télévision Halo passer à Paramount Plus était une bonne chose

Dans le long chemin pour obtenir Halo, l’adaptation de la série télévisée en direct de Showtime, l’un des tournants les plus étranges à ce jour était que la série ne sera pas réellement diffusée sur Showtime. Il a été annoncé plus tôt cette année que Halo passait du réseau câblé premium au service Paramount + TV. Maintenant, lors d’un panel de la tournée de presse estivale de la TCA, Showtime a déclaré que le changement était bon pour eux.

“Regardez, nous aimons Halo, et nous avons une grande affection pour lui, et [Paramount+ is] un bon choix parce que nous continuons en tant que studio, nous allons donc être intimement impliqués dans la création et la production de celui-ci », a déclaré la présidente du divertissement de Showtime Networks, Jana Winograde. « Mais la vérité est que c’était toujours un peu de une valeur aberrante pour nous en termes de son intégration dans l’univers de Showtime. Nous avons fait un travail incroyable pour imprégner la série, le drame de personnages pour lequel nous sommes si bien connus. Mais à la fin de la journée, c’est un grand, large, grand chapiteau. Donc, lorsque Paramount plus a vu le jour, c’était vraiment un choix naturel là-bas. »

Bien que Showtime ne soit généralement pas connu pour ses séries de science-fiction épiques, le réseau a passé sept ans à développer la série. Lâcher prise, même si Showtime Networks continue d’être impliqué dans une capacité créative, semble difficile.

Cependant, comme l’a expliqué Gary Levine, l’autre président du divertissement de Showtime Networks, “Nous avons commencé à développer Halo il y a sept ans alors qu’il n’y avait pas de Paramount+ ou même la lueur d’une idée à ce sujet, et c’était toujours un peu étrange, vous Que fait Showtime en prenant un jeu vidéo – un jeu vidéo de tir à la première personne – et en le mettant dans leurs drames ? “

C’est un changement intéressant par rapport à ce que Levine a déclaré lors de la tournée de presse d’hiver 2018 de TCA, lorsqu’il a affirmé qu’il pensait que cette interprétation de Halo “satisfera certainement les fans de Halo et, je pense, satisfera également le public dramatique de Showtime”.

Maintenant, à la place, Showtime obtiendra l’adaptation en série télévisée de L’homme qui est tombé sur terre, qui était également la base du film de 1976 de David Bowie. Cette série était à l’origine développée à Hulu, avant de passer à CBS All Access à l’époque. C’est maintenant une exclusivité Showtime, ce qui, selon Levine, convient mieux au réseau.

“Je pense que c’est une chose unique, et nous avons fait un échange unique”, a-t-il déclaré. “‘Vous pouvez avoir Halo, nous emmènerons Man Who Fell sur Terre.’ Nous sommes heureux, ils sont heureux. Je pense que les deux séries prospéreront dans leurs nouveaux environnements. “

Halo mettra en vedette Pablo Schreiber en tant que personnage emblématique du jeu vidéo Master Chief/John-11, le reste de la distribution est complété par Natasha McElhone (* Dr. Catherine Halsey), Jen Taylor (Cortana) et un certain nombre d’autres noms familiers de la franchise – et même certains personnages originaux.

Une date de sortie n’a pas encore été fixée pour la première saison de Halo Paramount+. Si l’émission est renouvelée pour la saison 2, elle devra se trouver un nouveau showrunner – ou éventuellement des showrunners. Il a été rapporté en juin que le co-showrunner Kyle Killen est parti avant le début de la production à Budapest, tandis que le co-showrunner Stephen Kane quitterait également la série après avoir terminé la saison 1.

