Showtime Boss donne un aperçu de l’absence d’Emmy Rossum dans la dernière saison de “Shameless”

Le président de Showtime, Gary Levin, révèle que l’équipe Shameless espérait que la star Emmy Rossum reviendrait pour la dernière saison de l’émission. Cependant, en raison de conflits d’horaire, les fans sont malheureusement allés sans le camée de Fiona qu’ils espéraient avant de finalement dire au revoir à la série. “En ce qui concerne Emmy, il n’y avait pas de compréhension claire mais il y avait toujours de l’espoir qu’elle revienne. Mais la réalité s’est imposée », a déclaré Levine lors du panel exécutif du réseau à la TCA, selon la date limite.

«Elle avait un accord chez Universal et elle a obtenu le feu vert d’une série limitée dans laquelle elle produisait et jouait. Nous ne pouvions tout simplement pas faire fonctionner le calendrier à la fin de la journée. John Wells a essayé et personne n’est meilleur que John Wells. Rossum travaille actuellement sur un projet pour Peacock, intitulé Angelyne, qui se concentre sur la vie du mannequin et actrice Angelyne (née Ronia Tamar Goldberg). Rossum jouera le rôle principal et servira de producteur exécutif. Une date de sortie n’a pas encore été fixée.

Levine a continué en disant que l’actrice était “merveilleuse” dans la série, où elle est apparue pendant neuf saisons. “Emmy était merveilleuse quand elle y était, mais je pense que la série a également prospéré par la suite. Ce furent 11 excellentes saisons et ça me manque aussi”, a-t-il ajouté. Les conversations centrées sur le retour de Rossum ont commencé à tourner en avril 2021, avant la première de la dernière saison. Le showrunner John Wells a déclaré à THR qu’il y avait à l’origine des plans pour le retour de Fiona Gallagher, cependant il a dû être mis au rebut en raison de la pandémie. “Nous essayions d’obtenir Emmy – et Emmy voulait revenir … Nous voulions qu’elle revienne et nous avions des intrigues sur son retour et elle voulait le faire”, a-t-il déclaré ” Sur la base de ce qui se passait avec la pandémie, quand nous l’avons planifiée… les quarantaines sont revenues en vigueur entre New York [where Rossum resides] et Los Angeles [where Shameless films] et il était impossible de trouver un moyen de la récupérer.”

“Je pense qu’elle est en Floride. Nous avons plaisanté dans la salle en disant qu’elle avait fini par trouver un emploi à Disney World, probablement à Epcot Center parce qu’elle n’obtiendrait jamais un emploi du meilleur côté”, a-t-il déclaré. “Nous avons eu beaucoup de blagues pour elle, mais nous n’avons jamais vraiment réussi. Mais elle aurait une vie et poursuivrait ses propres affaires. C’est ainsi que les gens avancent dans leur vie.”