Showtime partage la bande-annonce du doc ​​de mi-temps du Weeknd Super Bowl ‘The Show’

Alors, comment le Weeknd a-t-il réussi l’un des plus élaborés Spectacles à la mi-temps du Super Bowl à ce jour et au milieu d’une pandémie pas moins? Une nouvelle bande-annonce du prochain documentaire Showtime sur la performance historique du chanteur lors du match de 2021 se déroule dans les coulisses pour montrer comment tout s’est déroulé.

Le nouveau clip montre la planification élaborée de la performance, qui a été vue par environ 100 millions de téléspectateurs dans le monde.

Le film, intitulé The Show, était initialement annoncé en février et est produit par le studio de contenu interne de Pepsi et Boardwalk Pictures. Réalisé par Nadia Hallgren (le documentaire de Michelle Obama Netflix Becoming), le long métrage documentaire devrait être présenté en première sur Showtime le 24 septembre.

“Ce documentaire est un aperçu unique de la passion, du travail et de l’état d’esprit cinématographique qui ont présidé à la création de la série”, a déclaré The Weeknd. “Cela prolonge le récit pour les fans et les téléspectateurs qui aiment se perdre dans la façon dont l’émission historique que nous avons tous grandi en regardant est construite.”

“Nous avons une fenêtre sur le processus d’une équipe diversifiée de cadres et de créatifs travaillant au plus haut niveau, devant et derrière la caméra”, a expliqué la réalisatrice Nadia Hallgren. « C’est amusant de voir ces maîtres à l’œuvre tout en élevant les autres. J’espère que cela pourra inspirer les gens à poursuivre de grands rêves.

Suite au succès massif de son album Après des heures, the Weeknd a ouvert une nouvelle ère, avec la sortie de son récent single, “Take My Breath”, de son prochain album qui devrait arriver dans les prochains mois.

Le chanteur et acteur, Abel Tesfaye, étend également sa carrière d’acteur, après être apparu dans le drame de 2019 Uncut Gems.

Tesfaye jouera dans (et co-écrira) une nouvelle série HBO avec Sam Levinson d’Euphoria, actuellement intitulée The Idol. Le chanteur est également récemment apparu aux côtés de Nas dans le nouveau clip de “Mourir pour ça», par le rappeur canadien montant Belly.

