Showtime partage la bande-annonce du documentaire de Rick James, ‘Bitchin’: The Sound and Fury’

Avant sa première le 3 septembre, Showtime a partagé une bande-annonce évocatrice pour le nouveau documentaire de Rick James, Bitchin ‘: the Sound and Fury of Rick James.

“Je veux être méchant et je veux être brut”, déclare l’inventeur du punk-funk dans le clip de deux minutes.

Le film à venir a été réalisé par le candidat aux Emmy Awards et journaliste hip-hop Sacha Jenkins (Wu-Tang Clan: Of Mics and Men), et jette un regard sans filtre sur l’icône controversée et influente.

Bien que le style de vie rock and roll de James soit certainement documenté dans le film, il examine également son héritage et son influence musicaux, qui ont souvent été éclipsés par sa vie personnelle et ses luttes contre la toxicomanie.

Utilisant des interviews d’archives avec James, décédé en 2004, ainsi que des commentaires d’Ice Cube et de Bootsy Collins (“Tout est juste dans le funk et la guerre”, partage-t-il) entre autres, The Sound and the Fury donne au chanteur et musicien son dû, montrant comment il a introduit le funk dans le grand public, ses débuts à jouer avec Levon Helm et Neil Young au Canada et comment il a brisé la barrière des couleurs lorsque des réseaux comme MTV étaient extrêmement centrés sur les blancs.

En tant qu’auteur-compositeur, interprète et producteur, il a également collaboré avec Joni Mitchell, The Temptations, Smokey Robinson, Nile Rodgers, Eddie Murphy, Teena Marie, The Mary Jane Girls et MC Hammer, entre autres.

“Le côté” sauvage “de Rick James éclipse souvent son génie musical, mais l’équation mathématique qui est sa vie dépend de tous les nombres pour former un tout”, a déclaré Jenkins dans un communiqué lors de la sortie du premier clip.

«Notre objectif était de créer un portrait équilibré d’un artiste brillant qui a à la fois poursuivi ses rêves et traqué plus que quelques démons. Pourtant, son influence sur le funk et la musique et la culture populaires est sans précédent, et son éventuelle ascension au sommet est facilement plus convaincante que n’importe quel rush freebase.

Le film a fait sa première au Festival du film de Tribeca 2021 en juin, acclamé par la critique.

