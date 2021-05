Showtime® Sports Documentary Films publie une bande-annonce et une affiche officielles pour THE KINGS

NEW YORK – Showtime Sports Documentary Films a publié la bande-annonce et l’affiche officielles du documentaire THE KINGS, une série en quatre parties relatant la rivalité féroce entre les champions du monde et le Temple de la renommée de la boxe connu sous le nom de «Four Kings» – Roberto “Mains de pierre” Durán, Merveilleux Marvin Hagler, Thomas “The Hitman” Hearns, Y Sugar Ray Leonard.

La série sera présentée en première le 6 juin à 20 h HE / PT sur SHOWTIME et raconte les ascensions dramatiques et distinctives de ces boxeurs légendaires à la célébrité entrelacés par les combats légendaires dans lesquels ils ont joué les uns avec les autres.

Pour voir et partager la bande-annonce, rendez-vous sur: https://s.sho.com/3whPJTt

THE KINGS se concentre sur l’évolution de la boxe de la fin de l’ère Muhammad Ali à l’arrivée des Quatre Rois avec le contexte politique et les changements socio-économiques de l’époque aux États-Unis.

Les Four Kings sont devenus célèbres lorsque la présidence de Jimmy Carter et la récession économique américaine ont cédé la place à l’expansion économique du capitalisme et aux excès des années 1980 qui ont défini les administrations de Ronald Reagan et George HW Bush.

La série comprend également des interviews approfondies et des vidéos d’archives qui examinent les batailles hautement personnelles que chacun d’eux a dû mener au cours de leurs voyages uniques à l’épicentre du monde sportif.

THE KINGS est produit par Box To Box Film en partenariat avec Ingenious Media. La série a James Gay-Rees (Amy, Senna, Drive To Survive) et Paul Martin (Diego Maradona, Drive To Survive) comme producteurs exécutifs, est produite par Fiona Neilson (Oasis: Supersonic, Coldplay: A Head Full of Dreams) et réalisé par Mat Whitecross (Oasis: Supersonic, Road To Guantanamo, Coldplay: A Head Full of Dreams).