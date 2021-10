Showtime transforme un film classique des années 90 en une émission de télévision

Showtime a commandé un pilote pour une nouvelle série comique basée sur The Wood, une comédie de 1999 mettant en vedette Omar Epps, Richard T. Jones et Taye Diggs. Le pilote sera réalisé et produit par Rick Famuyiwa – qui a co-écrit et réalisé le film original – selon un rapport de Deadline. D’après le son, les étoiles d’origine ne reviendraient pas cette fois-ci.

Famuyiwa a co-créé cette version en série de The Wood avec Justin Hillian, connu pour The Chi et Snowfall. Les deux ont travaillé ensemble sur The Chi et espèrent maintenant redonner vie à ce classique culte. La commande pilote a été révélée comme une présentation virtuelle TCA Showtimes mardi. Paramount Television Studios serait également impliqué dans la production.

The Wood porte le nom d’Inglewood, une banlieue de Los Angeles, en Californie, qui était déjà en train de s’embourgeoiser à l’époque du film original. Plus de deux décennies plus tard, son message sonne toujours vrai, et l’accent mis par le film sur l’amitié et la romance est tout aussi pertinent. The Wood était centré sur un trio de jeunes hommes noirs essayant d’équilibrer la paternité, l’ambition et l’intégrité, avec beaucoup de rires entre les deux.

La nouvelle version reprendrait tous ces thèmes là où ils s’étaient arrêtés, avec de nouvelles pistes à explorer, notamment l’influence des médias sociaux. Famuyiwa a déclaré que ce cadre et ses histoires sont extrêmement personnels pour lui puisqu’il a grandi à Inglewood, et ce ne sera pas différent maintenant.

Famuyiwa a remporté deux NAACP Image Awards – un pour avoir réalisé Confirmation de HBO et un pour avoir écrit le scénario de Talk To Me (2007). Il a également écrit et réalisé Dope, qui lui a valu le prix du meilleur scénario de l’Afro-American Film Critics Association. Ces dernières années, il a entrepris des projets plus collaboratifs, notamment The Mandalorian et The Chi.

Famuyiwa a travaillé avec Hillian sur The Chi, où Hillian était showrunner à partir de la saison 3. Il a également travaillé sur des émissions comme I’m Dying Up Here et Superstore. À l’heure actuelle, il n’a aucun autre projet à venir répertorié sur IMDb.

L’annonce a quelques fans enthousiasmés sur les réseaux sociaux, et certains se souviennent du film original de 1999 pour la première fois depuis des années. Pour ceux qui souhaitent revisiter le film au fur et à mesure que le pilote démarre, The Wood est maintenant diffusé sur BET +. Il peut également être loué ou acheté numériquement sur Amazon Prime Video, iTunes, YouTube et d’autres magasins numériques.

Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.