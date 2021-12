Shree Cement va installer une usine de ciment de Rs 1500 crore dans l’Andhra Pradesh

Shree Cement possède des usines de fabrication de ciment et des secteurs connexes dans neuf États et elle installera sa première usine dans l’Andhra Pradesh et le plan est prêt pour achever le projet en 24 mois.



Une délégation de responsables de Shree Cement a rencontré lundi le ministre en chef YS Jagan Mohan Reddy et a eu des discussions pour la mise en place d’une usine de Greenfield Cement dans le district de Guntur pour un coût estimé à 1 500 crores de roupies.

Au cours de la réunion avec les responsables de l’entreprise, le ministre en chef a expliqué comment l’Andhra Pradesh est la meilleure destination pour les investissements et également les incitations accordées au secteur des industries de l’État, selon un communiqué officiel.

S’exprimant à cette occasion, le directeur général de Shree Cement, HM Bangur, a déclaré que le ministre en chef travaillait sans réserve pour améliorer la position de l’État.

