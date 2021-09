Shri Bajrang Power & Ispat vont mettre en place une unité d’acier greenfield de Rs 1 465 crore

in

Shri Bajrang Power & Ispat (SBPIL), basée à Raipur, mettra en place une nouvelle unité d’acier de 1 465 crores pour fabriquer 0,5 million de tonnes par an (mtpa) de bobines laminées à chaud pour alimenter son usine de tubes nouvellement mise en service. La société liée à l’introduction en bourse pourrait entreprendre d’augmenter la capacité de l’unité entièrement nouvelle à un mtpa après l’achèvement de la première phase au cours des trois prochaines années, en fonction des conditions du marché, ont indiqué des sources.

SBPIL a acquis le terrain requis à Raipur pour l’unité proposée de 0,5 mtpa, qui produira de l’acier en utilisant la voie des hauts fourneaux ; mais attend d’autres autorisations pour commencer la construction de l’unité.

La société met également en place une capacité d’énergie solaire de 50 MW pour promouvoir l’utilisation de l’énergie verte dans la fabrication de l’acier. « Les tuyaux ERW sont le segment qui connaît la croissance la plus rapide dans l’espace des tuyaux en acier au carbone. À l’heure actuelle, nous achetons du HRC à d’autres pour nourrir la plante. Une fois que nous aurons notre propre HRC, cela nous donnera un énorme coup de pouce à notre entreprise et à nos opérations », a déclaré

Le directeur exécutif de SBPIL, Anand Goel.

SBPIL, qui produit des barres TMT sous la marque Goel TMT, a déclaré un chiffre d’affaires de 3 064 crores de roupies au cours de l’exercice précédent, en hausse de 15 % par rapport à l’exercice précédent. La société possède trois unités de fabrication à Raipur avec une capacité totale de métal commercialisable de 1,76 mtpa. Il dispose également d’une capacité de production d’électricité captive d’environ 100 MW et d’une mine de minerai de fer captive avec autorisation d’exploiter 1,2 tm par an.

Sa source captive couvre environ 60% des besoins. SBPIL ferait une offre pour que les mines soient mises aux enchères dans les prochains jours étant donné que le besoin supplémentaire résulterait de la nouvelle aciérie.

