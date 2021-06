Shrimpy améliore l’accès à la liquidité crypto en lançant un routage intelligent des commandes

Comparer

La bataille pour la meilleure plateforme de trading crypto a été brutale ces derniers temps. La concurrence intense a fait de se démarquer un must sur le marché dynamique de la cryptographie.

En raison de la forte concurrence, diverses fonctionnalités innovantes ont été intégrées dans divers échanges cryptographiques de premier plan. L’intention est d’assurer une position concurrentielle sur le marché. L’une de ces caractéristiques notables est le terminal intelligent de routage des commandes. L’article approfondira la fonctionnalité offerte par Shrimpy, une plate-forme de gestion de portefeuille automatisée pour les investisseurs en crypto qui offre une multitude d’outils de trading et d’options d’aide à l’investissement.

Qu’est-ce qu’un terminal intelligent de routage de commandes ?

Abrégé en terminal SOR, un terminal Smart Order Routing est un type de processeur de commandes automatisé dédié. Il est utilisé par des robots et des algorithmes de trading, gérant les ordres en utilisant la meilleure opportunité disponible sur une variété de plateformes de trading.

Les terminaux SOR suivent des règles, des algorithmes et des paramètres définis lors de la passation de commandes. Son apparition visait à résoudre le problème écrasant de la fragmentation de la liquidité résultant d’une augmentation des systèmes multilatéraux de négociation (SMN) et des plates-formes de négociation. Cette augmentation est due à la négociation des mêmes actions dans plusieurs lieux différents. En pratique, le SOR peut prospérer grâce à la fragmentation de la liquidité.

Système SOR aux crevettes

Shrimpy a lancé son nouveau terminal SOR, entièrement intégré directement dans la plateforme. Le terminal SOR promet de transformer tous les échanges et API pris en charge par Shrimpy tout en travaillant avec un nouveau système d’API pour les développeurs.

Comment ça marche

Le SOR commence par évaluer toutes les opportunités de trading potentielles sur toutes les paires de marchés disponibles sur ses 16 bourses prises en charge. Le terminal utilise des algorithmes pour trouver les meilleurs itinéraires de liquidité pour exécuter des transactions. Le routage est basé sur tous les changements émergents sur le marché, avec des contrôles en place pour tenir compte du glissement, de la propagation, des modèles commerciaux favorables, des limites commerciales et du temps d’exécution.

L’API Shrimpy Developer intervient en permettant aux développeurs d’ajouter un support au processus SOR. L’assistance est fournie sans les complexités normalement requises pour exécuter des services d’assistance pour des fonctions aussi complexes. Chaque opération exécutée finit par être un ordre limite précis visant à maximiser le résultat du processus de routage. Un tel résultat peut suivre un chemin de nombreuses transactions dans diverses devises cotées avant d’atteindre l’actif cible.

Points de vente pour utiliser le processus SOR

Avoir un nouveau terminal SOR avec un système d’API de développeur associé crée plusieurs avantages pour la plate-forme de trading Shrimpy. Ces avantages comprennent ;

Accès à plusieurs lieux de commerce simultanément

Un processus intelligent de routage des ordres utilise la fragmentation des liquidités à votre avantage en adoptant de nombreux MTF et plates-formes de négociation. En conséquence, il donne à ses utilisateurs un accès simultané à plusieurs sites commerciaux. En conséquence, les investisseurs peuvent ouvrir des positions et exécuter des transactions sans subir de pertes, ce qui se produit souvent lorsque les plateformes de trading ne peuvent pas trouver la quantité appropriée de liquidité.

Résultats automatiques au meilleur prix

L’un des principaux arguments de vente du terminal SOR est qu’il effectue une recherche automatique des meilleurs prix. L’acheminement des fonds à travers différents emplacements permet une comparaison de tous les prix qui y sont pratiqués.

Le fait que le routage prenne en compte les évolutions du marché et suive des chemins différents, ce qui entraîne la sélection des meilleures paires de trading. Par conséquent, les utilisateurs d’échanges soutenus par Shrimpy peuvent obtenir les meilleures valeurs de trading pour leurs actifs numériques sans avoir à se connecter manuellement à chaque compte d’échange pour les rechercher.

Permet le contrôle et la validation des échanges supplémentaires

SOR signifie que la plateforme de trading Shrimpy adhère aux meilleures exigences d’exécution. Pour ce faire, il suit des routes commerciales optimales en tenant compte des coûts et des performances.

Cela crée une certaine forme de contrôle sur l’itinéraire de traitement et d’exécution des commandes en évitant les itinéraires à bas prix. Le processus ajoute également des formes de validation de transaction lors de l’exécution d’une opération. Les utilisateurs peuvent collecter des informations sur les opérations exécutées en obtenant l’état de l’opération.

Fournit un bon cadre pour les algorithmes personnalisés

Les processus SOR sont souvent utilisés par des robots et des algorithmes commerciaux. Le résultat est un système de traitement des commandes dédié hautement automatisé.

Les niveaux élevés d’automatisation, ainsi que l’utilisation d’algorithmes commerciaux, constituent une bonne rampe de lancement pour l’utilisation d’algorithmes personnalisés. La personnalisation permet d’adapter le processus métier et les résultats en fonction des besoins des utilisateurs de Shrimpy. Les algorithmes personnalisés permettent une haute spécialisation au sein du système, en plus du fait que les services sont centrés sur le client.

Fournir des services d’intégration aux clients

Tout développeur d’API peut immédiatement intégrer n’importe quel point de terminaison SOR dans Shrimpy. Le processus d’intégration est simplifié, créant un ensemble unique d’API intégrées qui relient tous les échanges pris en charge.

L’intégration permet aux utilisateurs de se connecter directement à crevettes sur l’un des échanges pris en charge et d’exécuter facilement des commandes, de collecter des données et de gérer leurs comptes. Cela réduit l’arriéré potentiel de millions de commandes qui peuvent créer des ralentissements sur les serveurs des échanges.

Inconvénients possibles

SOR, comme toute autre fonctionnalité commerciale innovante, a ses inconvénients. Le premier défi potentiel est une augmentation de la latence. Pour tenter d’arriver aux meilleurs scénarios de prix, le terminal augmente la latence de la transaction, en espérant que les circonstances soient suffisamment adéquates. Le processus d’utilisation simultanée de revenus multiples y contribue également. Cependant, il est important de noter qu’il y a un gain de temps net important lors d’une transaction car un trader n’a pas à rechercher manuellement de meilleurs prix.

Supprimer

À mesure que la concurrence pour la pénétration du marché des plateformes de trading crypto augmente, les utilisateurs bénéficieront de performances supérieures à la concurrence, car cela conduit à l’introduction de fonctionnalités améliorées et de divers outils. Le système de routage intelligent des commandes est l’une des fonctionnalités offertes par la plate-forme Shrimpy dont les utilisateurs de cryptographie bénéficieront le plus.

Les avantages comprennent l’accès à un plus large éventail de plates-formes de négociation par les utilisateurs, de meilleurs prix pour les transactions et de plus grandes formes de contrôle des routes commerciales qui fournissent plus de liquidité. Cependant, il existe un inconvénient potentiel à une latence plus élevée lors de la négociation, grâce à la recherche du meilleur prix et à l’obtention de plusieurs places. Les avantages supplémentaires semblent être une meilleure compensation pour les inconvénients potentiels, faisant de Shrimpy un outil de gestion de portefeuille de crypto trading de plus en plus compétitif et robuste.