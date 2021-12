Shringla souligne l’intérêt de l’Inde pour le retour du Myanmar à la démocratie ; soulève des problèmes de sécurité

Le ministre des Affaires étrangères, Harsh Vardhan Shringla, a soulevé des questions relatives à la sécurité de l’Inde avec le Conseil d’administration de l’État du Myanmar alors qu’il effectuait la première sensibilisation de haut niveau à la junte militaire ici au cours de laquelle il a souligné l’intérêt de New Delhi à voir le pays revenir rapidement à la démocratie ainsi que la libération des détenus et cessation complète de toute violence.

Le ministre des Affaires étrangères, Harsh Vardhan Shringla, a soulevé des questions relatives à la sécurité de l’Inde avec le Conseil d’administration de l’État du Myanmar alors qu’il effectuait la première sensibilisation de haut niveau à la junte militaire ici au cours de laquelle il a souligné l’intérêt de New Delhi à voir le pays revenir rapidement à la démocratie ainsi que la libération des détenus et cessation complète de toute violence.

Shringla est ici pour une visite de travail de deux jours, dans le cadre de la première sensibilisation de haut niveau de l’Inde après que l’armée birmane a renversé le gouvernement démocratiquement élu d’Aung San Suu Kyi lors d’un coup d’État le 1er février. Le puissant Conseil d’administration de l’État (SAC) est dirigé par le général Min Aung Hlaing, qui a pris le pouvoir en février.

Selon le ministère des Affaires étrangères (MEA), le ministre des Affaires étrangères Shringla a appelé le président, le SAC et d’autres hauts représentants et a tenu des réunions avec des membres de la société civile et des partis politiques, y compris la Ligue nationale pour la démocratie. Au cours de ses réunions, le ministre des Affaires étrangères a souligné l’intérêt de l’Inde à voir le Myanmar revenir à la démocratie au plus tôt; libération des détenus et des prisonniers; résolution des problèmes par le dialogue; et la cessation complète de toute violence, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Il a réaffirmé le soutien fort et constant de l’Inde à l’initiative de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et a exprimé l’espoir que des progrès seraient accomplis de manière pragmatique et constructive, sur la base du consensus en cinq points, a déclaré l’AEM. occasion de soulever des questions relatives à la sécurité de l’Inde, en particulier à la lumière du récent incident dans le district de Churachandpur dans le sud du Manipur », a déclaré la MEA.

Le mois dernier, le colonel Viplav Tripathi, commandant des 46 Assam Rifles, sa femme et son fils de huit ans ainsi que quatre soldats Assam Rifles ont été tués dans une embuscade dans le district de Churachandpur au Manipur, lors d’une nouvelle éruption de violence militante à la frontière l’État blâmé sur une tenue d’insurgés.

Le convoi de Tripathi a été visé au village de Sehkan dans le district de Churachandpur par des militants présumés du Parti révolutionnaire du peuple de Kangleipak, un groupe d’insurgés du Manipur, exigeant une patrie séparée. La MEA a déclaré que le ministre des Affaires étrangères a souligné la nécessité de mettre fin à toute violence et maintenir la paix et la stabilité dans les zones frontalières.

« Les deux parties ont réitéré leur engagement à garantir que leurs territoires respectifs ne soient pas autorisés à être utilisés pour des activités hostiles à l’autre », a-t-il déclaré. L’Inde partage une frontière d’environ 1 700 km de long avec le Myanmar. Tout développement dans ce pays a un impact direct sur les régions frontalières de l’Inde, a-t-il déclaré, ajoutant que la paix et la stabilité au Myanmar restent de la plus haute importance pour l’Inde, en particulier pour sa région du nord-est.

Le Myanmar est l’un des voisins stratégiques de l’Inde et partage sa frontière avec un certain nombre d’États du nord-est, dont le Nagaland et le Manipur, frappés par des militants. l’aide humanitaire au peuple birman.

Dans le cadre de la lutte du Myanmar contre la pandémie de COVID-19, il a remis un million de doses de vaccins « Made in India » à la Croix-Rouge du Myanmar. « Une partie de cet envoi serait utilisée pour les communautés vivant le long de la frontière du Myanmar avec l’Inde. . Une subvention de 10 000 tonnes de riz et de blé au Myanmar a également été annoncée », a-t-il déclaré.

Le ministre des Affaires étrangères a exprimé le soutien continu de l’Inde aux projets de développement socio-économique centrés sur les personnes, y compris ceux le long des zones frontalières entre l’Inde et le Myanmar, ainsi que l’engagement de l’Inde pour la mise en œuvre rapide des initiatives de connectivité en cours telles que le projet de transport en transit multimodal de Kaladan et le projet trilatéral Autoroute.

« Au cours de sa visite au Myanmar, le ministre des Affaires étrangères @harshvshringla a rencontré et entendu les points de vue d’un échantillon représentatif de représentants des médias, du monde universitaire et des groupes de réflexion sur les relations Inde-Myanmar et la situation actuelle au Myanmar », a déclaré l’ambassade de l’Inde à Yangon sur Twitter.

Le MEA a déclaré que Shringla a également réitéré l’engagement de l’Inde à poursuivre les projets dans le cadre du programme de développement de l’État de Rakhine et du programme de développement des zones frontalières au profit du peuple du Myanmar.

« En tant que démocratie et voisin proche, l’Inde a été impliquée dans le processus de transition démocratique au Myanmar et, dans ce contexte, a travaillé avec diverses parties prenantes au développement des capacités sur les systèmes et pratiques démocratiques. » L’Inde propose de renouveler ces efforts pour que le Myanmar devienne un union fédérale stable, démocratique et conforme aux souhaits du peuple du Myanmar », a ajouté la MEA.

Le 1er février, l’armée birmane a pris le pouvoir lors du coup d’État et a imposé l’état d’urgence après avoir détenu la lauréate du prix Nobel Suu Kyi et d’autres dirigeants de sa Ligue nationale pour la démocratie (NLD). sa répression contre les civils qui protestaient contre le coup d’État, l’Inde a condamné en avril tout recours à la violence et a déclaré qu’elle défendait le rétablissement de la démocratie au Myanmar.

Selon certaines informations, des centaines de personnes, dont des enfants, ont été tuées lors de la répression menée par les autorités birmanes. Plus tôt ce mois-ci, Suu Kyi a été condamnée à quatre ans d’emprisonnement par un tribunal birman après l’avoir déclarée coupable d’incitation à la dissidence. Sa peine a ensuite été réduite de quatre à deux ans. L’Inde a déclaré qu’elle était « perturbée » par les verdicts concernant Suu Kyi et d’autres.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.