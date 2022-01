Shrinithi Capital lève une facilité de co-prêt de Rs 300 cr auprès d’IndoStar

Un accord à cet effet a été signé entre Deep Jaggi, PDG, IndoStar Capital Finance, et S Sellamani, PDG, Shrinithi Capital.

NBFC Shrinithi Capital, dont le siège est à Chennai, qui s’occupe principalement de prêts pour véhicules commerciaux et deux-roues, a levé 300 crores de roupies en tant que facilité de co-prêt d’IndoStar Capital Finance.

Un accord à cet effet a été signé entre Deep Jaggi, PDG, IndoStar Capital Finance, et S Sellamani, PDG, Shrinithi Capital.

Sellamani a déclaré : « Dans le cadre de nos plans d’expansion, nous nous sommes associés à IndoStar Capital Finance. Grâce à cet accord, Shrinithi Capital a prévu de verser 400 crores de roupies en 2022 aux petits transporteurs de camions et aux propriétaires-chauffeurs qui ne sont pas en mesure de contracter des prêts auprès des banques et des principales NBFC. Nous avons prévu d’augmenter notre réseau d’agences de 25 à 50, en étendant nos opérations aux États voisins tels que Puducherry, Kerala, Andhra Pradesh et Karnataka.

Constituée en 2019, Shrinithi Capital gère des actifs de 135,53 crores de roupies, y compris des partenariats de prêt avec Hinduja Leyland Finance et Deccan Finance. Elle dispose d’un réseau de succursales de 25 sites et de plus de 300 employés.

IndoStar Capital Finance est une société d’une valeur nette de 10 000 crores de roupies détenue par Everstone Capital et Brookfield Investment, Canada.

Jaggi a déclaré : « Nous avons été témoins de l’énorme croissance de Shrinithi Capital au cours des dernières années. Nous croyons fermement que l’entreprise a le droit fondamental de devenir l’un des acteurs les plus puissants de l’industrie. »

