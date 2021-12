Shrinkflation continue de rendre les collations japonaises de plus en plus petites

L’emballage plus petit indique que les Kit-Kats ont toujours bon goût, mais il y a moins de sucre et moins de calories. Capture d’écran : PDSKabushikiGaisha/YouTube

À l’automne 2020, les Kit-Kats sont sortis au Japon dans une taille plus petite. À l’époque, comme le souligne YouTuber PDS, Nestlé a déclaré que la taille plus petite était destinée aux clients inquiets du sucre et des calories. C’est peut-être vrai, mais au Japon, les collations sont de plus en plus petites depuis des années, alors que les prix n’ont pas changé.

C’est ce qu’on appelle la « rétraction », qui est définie comme « une réduction de la taille d’un aliment emballé, comme une barre de chocolat, alors que le prix reste le même ». En bref, cela signifie que les clients sont facturés plus pour moins. Cette pratique n’est pas propre au Japon (voir Toblerone), mais elle semble surtout endémique dans le pays.

Comme le rapporte ., il existe même des blogs au Japon qui suivent la démarque inconnue. Masayuki Iwasa, qui dirige le site Web Neage.jp (« augmentation des prix »), s’est ennuyé que l’une de ses friandises préférées ne cesse de rétrécir.

« Au Japon, l’impact de la déflation signifie qu’il est difficile d’augmenter les prix directement, donc la démarque inconnue est une sorte de mesure de dernier recours », a déclaré Iwasa. « Mais en gros, c’est sournois et ça me dérange. » ça m’embête aussi ! Comme beaucoup!

De nombreuses autres collations japonaises sont également devenues plus petites. Umaibo, le snack de maïs soufflé, est passé de 7 à 9 grammes en 2007 à 5 à 6 grammes en 2010. Dororich, une boisson sucrée à la gelée de café, est passé de 220 grammes à 150 yens pour une portion individuelle à 180 grammes au même prix , avant d’être abandonné l’année suivante. Calbee réduira le contenu de ses bâtonnets de pommes de terre Jagarico de 5% à partir de janvier 2022, rapporte ..

Un récent sondage . montre que 14% des entreprises japonaises ont répercuté ces hausses de prix sur les consommateurs. 40 % prévoient de faire de même à l’avenir.

L’une de mes collations japonaises préférées est les cookies Country Ma’am de Fujiya. J’ai commencé à les manger il y a plus de vingt ans, et au cours des deux dernières décennies, ils sont devenus de plus en plus petits. Maintenant, les biscuits Country Ma’am de taille normale ressemblent à des mini-versions d’eux-mêmes. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, ils ont maintenant la taille d’une carte SD. (Vous pouvez voir une comparaison entre l’ancienne et la taille actuelle au milieu de cet article de blog.)

Selon le Shrinkflation Wiki, en 2005, un sac de Country Ma’am coûtait 323 yens (environ 3 $) et contenait 30 biscuits, chacun pesant 11 grammes. En 2016, un sac coûtait encore 323 yens, mais contenait 20 biscuits, dont un seul pesant 10 grammes.

Comme pour de nombreuses collations au Japon, chaque cookie Country Ma’am est emballé individuellement dans du plastique. Pendant des siècles, le Japon a eu une culture de l’emballage (consultez le livre de Joy Hendry pour en savoir plus). Cependant, en 2021, cela semble plutôt un gaspillage pour les collations des supermarchés, et en abandonnant l’emballage en excès, des entreprises comme Fujiya pourraient peut-être augmenter la taille de leurs biscuits. Ou, ils pourraient augmenter le prix.

Plus facile à dire qu’à faire. Le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, a récemment déclaré à Nikkei que le Japon ne pouvait pas ébranler son « état d’esprit déflationniste ». Lorsque Kuroda, le gouverneur de la Banque du Japon le plus ancien du Japon, a pris ses fonctions en 2013, il s’est engagé à augmenter l’inflation de 2 %. Cela s’est avéré difficile, et c’est toujours une référence qu’il n’a pas encore atteint. Alors que les salaires nominaux ont augmenté de façon exponentielle aux États-Unis au cours des deux dernières décennies, ils ont en fait diminué de cinq pour cent au Japon. Cela s’est non seulement traduit par une faible inflation, mais aussi par une croissance économique atone.

Des tailles plus grandes pourraient aider à endiguer les pressions déflationnistes. Cette année, Nestlé a décidé d’« augmenter » la taille des Kit-Kats japonais après les avoir réduits en 2020. L’emballage annonce en fait la plus grande taille, ce qui est la première fois de mémoire récente que je vois quelque chose comme ça pour les snacks en Japon. Mais la nouvelle grande taille n’est qu’un retour à la taille des Kit-Kats japonais en 2014, qui était une version réduite des années plus tôt. De plus, le prix des Kit-Kats est toujours le même et n’a pas changé depuis deux décennies.

« Alors que le prix des matières premières augmente, les fabricants de produits alimentaires aimeraient augmenter les prix, mais il leur est difficile de le faire », a déclaré à . Tsutomu Watanabe, professeur d’économie à l’Université de Tokyo. Et cela a été difficile au cours des dernières décennies.