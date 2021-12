Shriram Automall s’associe à Ashok Leyland pour une entreprise de CV d’occasion

Ashok Leyland, la société phare du groupe Hinduja, s’est associée à Shriram Automall pour entrer dans le secteur des véhicules commerciaux d’occasion. SAMIL facilitera la vente rapide de CV d’occasion via ses plateformes d’enchères en ligne et hors ligne.



Shriram Automall India Limited (SAMIL), l’un des principaux marchés indiens de véhicules d’occasion, a signé un protocole d’accord avec Ashok Leyland pour lancer une plate-forme exclusive pour son activité de véhicules commerciaux d’occasion. La plate-forme phygital de l’entreprise (physique et numérique) facilitera l’échange, l’élimination et l’achat d’anciens véhicules utilitaires. SAMIL vise à organiser le marché des véhicules d’occasion en tirant parti de son écosystème d’enchères numériques ainsi que de plus de 100 centres commerciaux physiques répartis dans tout le pays.

Dans le cadre de cet accord, SAMIL fournira ses plateformes d’enchères en ligne et hors ligne à tous les acheteurs potentiels approchant les concessionnaires d’Ashok Leyland pour vendre leurs véhicules d’occasion et acheter de nouveaux véhicules. La société prétend offrir un délai d’exécution rapide, la meilleure valeur de revente et des processus sans tracas. Le groupe Shriram affirme que les clients peuvent également profiter des avantages de valeur des services connexes tels que le stationnement, la logistique, le financement du commerce et l’assurance de SAMIL, qui simplifieront le processus d’achat d’actifs.

Partageant son point de vue sur le rapprochement, Sameer Malhotra, PDG de Shriram Automall India Limited, a déclaré : « Cela nous fait un immense plaisir de collaborer avec Ashok Leyland pour marquer leur entrée sur le marché des véhicules d’occasion. SAMIL est à la hauteur de sa mission d’apporter des solutions numériques innovantes pour améliorer l’expérience client au niveau supérieur. Grâce à l’expertise des équipementiers du segment des véhicules commerciaux et à nos plateformes d’enchères phygital qui incluent plus de 100 réseaux Automall répartis dans toute l’Inde, nous visons à créer des solutions de mobilité tout compris pour les acheteurs et les vendeurs.

Commentant cette expansion commerciale, Sanjay Saraswat, Head – MHCV, Ashok Leyland, a déclaré : « Avec nos aspirations à être un fournisseur de solutions de mobilité de bout en bout, ce partenariat aidera à établir notre présence dans le segment des véhicules commerciaux d’occasion. Fort de notre expérience en tant que l’un des plus grands constructeurs de camions, cette initiative contribuera à désengorger l’écosystème grâce à une solution numérique centrée sur le consommateur qui servira de point de contact facile à utiliser pour nos consommateurs. Cette initiative contribuera également à la mise en œuvre de la politique de mise à la ferraille au niveau local et nous aidera à avancer vers un avenir plus vert.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.