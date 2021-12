Shriram City enregistre les prêts les plus élevés jamais enregistrés pour les 2 roues de Rs 1 022 cr en novembre

Il s’agissait du deuxième mois de novembre consécutif où la NBFC franchissait la barre des 1 000 crores de déboursement.

Shriram City Union Finance, le principal NBFC à deux roues basé à Chennai et faisant partie du groupe Shriram, a décaissé les prêts les plus élevés jamais enregistrés, s’élevant à 1 022 crore de roupies pour 1,6 lakh de deux-roues en novembre 2021.

Il s’agissait du deuxième mois de novembre consécutif où la NBFC franchissait la barre des 1 000 crores de déboursement. Les offres de financement attrayantes pendant la période des fêtes se sont imposées comme l’un des principaux moteurs, avec une poussée supplémentaire par l’augmentation des mouvements de population et la reprise de la demande rurale entraînant des décaissements élevés. Avec la demande croissante de véhicules électriques (VE), la NBFC prévoit une augmentation de la taille moyenne des tickets de prêt, ce qui aidera à franchir de nouvelles étapes, selon un communiqué de la société.

Shriram City s’adresse principalement aux acheteurs salariés et non salariés enclins à se tourner vers les deux-roues d’entrée de gamme ayant la plus forte demande dans toutes les catégories. La demande croissante et l’utilisation intuitive des interfaces de prêt alimentées par l’IA ont déclenché une adoption massive par les consommateurs et les canaux, créant ainsi un effet de réseau en ajoutant davantage de volumes. Suivie par son jalon de financement de plus de 1 crore de deux-roues, Shriram City Union est désormais le plus grand financeur de deux-roues en Inde, offrant des prêts basés sur des applications, des reçus sans papier et des prêts sans contact, a-t-il ajouté.

