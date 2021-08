Shriram City et STFC lèvent des FD records au détail d’une valeur de 2 000 crores de roupies en juillet

Shriram City compte une large base de clients actifs de 4,3 millions de personnes réparties dans 926 succursales

Shriram City Union Finance (Shriram City), une société financière non bancaire (NBFC) de financement de deux-roues basée à Chennai, et Shriram Transport Finance Company (STFC), l’une des plus grandes NBFC de financement d’actifs du pays, ont levé des dépôts à terme record de détail (FD) d’une valeur de Rs 2 000 crore en juillet 2021.

Des taux d’intérêt attractifs, une large base de clients de 6,4 millions, des antécédents éprouvés de plus de 20 ans d’émission de FD et de systèmes numériques ainsi que le besoin de sécurité induit par Covid ont conduit aux FD records levés par Shriram City et STFC, tous deux faisant partie du Groupe Shriram.

Shriram City a levé des FD de détail d’une valeur de 390 crore Ra, tandis que STFC a levé 1 610 crore de Rs en juillet – les fonds les plus élevés jamais levés auprès de FD de détail pour les deux entités. Au cours du premier trimestre de l’exercice 22, Shriram City a connu une croissance du commerce de détail de 33% à Rs 5 761 crore tandis que STFC a connu une croissance de 49% à Rs 17 903 crore, selon un communiqué publié conjointement par les sociétés.

Shriram City possède une large clientèle active de 4,3 millions de personnes réparties dans 926 succursales. Les trois principaux États de la ville de Shriram sont le Tamil Nadu, l’Andhra Pradesh et le Telangana. Elle a 94% de ses succursales situées dans des zones rurales et semi-urbaines. Les dépôts publics représentent 22 % des emprunts de la société.

YS Chakravarti, directeur général et PDG de Shriram City, a déclaré : « Nous travaillons constamment à fournir à nos clients de meilleurs produits, que ce soit du côté du crédit ou du dépôt, et il est rassurant de voir combien de clients choisissent de placer leur argent durement gagné. avec nous. Les taux proposés par les entités du groupe Shriram sont l’un des plus attractifs du secteur, et soutenus par une solide filiation, il s’agit d’un excellent investissement, en particulier pour les investisseurs averses au risque.

STFC a une clientèle solide de 2,1 millions de clients répartis dans 1821 succursales. Les trois principaux États pour STFC sont le Maharashtra, le Tamil Nadu et Delhi. STFC a 88 % de ses succursales situées dans des zones rurales et semi-urbaines. Les dépôts publics représentent 17 % des emprunts de la société.

Umesh Revankar, vice-président et directeur général de STFCL, a déclaré : « Chez Shriram Transport, nous avons beaucoup investi dans la façon dont nous menons nos affaires numériquement, ce qui a le potentiel de retirer des dépôts et des prêts de service d’un plus large bassin de clients potentiels. Ce sont avant tout les relations positives de longue date, la forte notoriété et la fidélité à la marque, ainsi que le fait que nous sommes solidement implantés au sein des communautés que nous servons qui portent leurs fruits.

