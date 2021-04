Shriram Life Insurance introduit le règlement des réclamations dans les 12 heures

Assurance-vie. Image représentative

Afin de réduire la misère en période de pandémie, Shriram Life Insurance déplace rapidement son règlement de 48 heures des réclamations non anticipées à 12 heures de soumission des documents. La majeure partie de toutes les demandes non anticipées reçues sont déjà réglées dans un délai de 12 à 48 heures sur toute la longueur et la largeur du pays.

La société a déclaré dans un communiqué qu’au cours des dernières années, Shriram Life a régulièrement amélioré son taux de règlement de 64% au cours des exercices 16-17 à 91,6% + au cours des exercices 19-20 et devrait désormais dépasser 95% + en FY 20-21.

Casparus Kromhout, directeur général et chef de la direction de Shriram Life Insurance, a déclaré: «Shriram Life a un objectif fort d’être au service d’un segment qui a le plus besoin d’assurance. Notre équipe veille à ce qu’une aide rapide soit prolongée lors de la demande de règlement et, dans la mesure du possible, les demandes sont réglées dans un délai de 12 heures. À l’heure actuelle, plus de 54% de toutes les demandes non anticipées reçues sont réglées dans les 12 ou 48 heures ».

Shriram Life s’est concentré à la fois sur le segment du marché de masse rural et urbain. Environ 45% des affaires proviennent des zones rurales du cœur de l’Inde. La société a la taille moyenne de ticket la plus basse pour les polices régulières individuelles parmi tous les acteurs privés, à environ 17 000 roupies.

«Notre engagement à travailler avec le segment financièrement pauvre a conduit au développement de processus de service innovants. Cela nous a permis de fournir un service en temps opportun, même dans les régions les plus reculées, comme dans les services cruciaux comme le règlement des sinistres décès », a ajouté Kromhout.

Shriram Life continuera à travailler dans cette direction pour servir ses clients et leurs familles, les soutenir et œuvrer ensemble pour un avenir meilleur, a-t-il ajouté.

«L’entreprise a également fait des progrès dans l’adoption et l’utilisation de la technologie pour être en mesure d’atteindre et de servir ses clients plus efficacement indépendamment des contraintes géographiques. Pendant la période de verrouillage de Covid-19, la société a pu fournir une assistance numérique 24h / 24 et 7j / 7 à tous ses clients. »

