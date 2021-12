Shriram Properties partage 20 % sur la liste ; faire ses débuts sur le marché des actions avec une remise importante par rapport au prix de l’introduction en bourse

Les actions de Shriram Properties ont commencé à se négocier à 94 Rs par action, en baisse de 24 Rs ou 20,34% par rapport au prix d’introduction en bourse de 118 Rs par action.

Les actions de Shriram Properties ont fait des débuts faibles en bourse le lundi 20 décembre 2021 au milieu d’un bain de sang sur D-Street. Les actions de Shriram Properties ont commencé à se négocier à 94 Rs par action, en baisse de 24 Rs ou 20,34% par rapport au prix d’introduction en bourse de 118 Rs par action. Shriram Properties avait une capitalisation boursière de Rs 1 594,47 crore sur la liste. L’offre publique initiale de Rs 600 crore, qui a été lancée plus tôt ce mois-ci, a reçu 4,6 fois la souscription. L’émission publique comprenait une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 250 crore et une offre de vente (OFS) de Rs 350 crore. Shriram Properties a une présence majeure dans le sud de l’Inde. Elle a réalisé divers projets immobiliers et plusieurs sont en construction.

