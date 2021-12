Shriram Properties, RateGain Travel, Bharti Airtel, ITC, Zomato, ZEEL, ONGC en bref

Les analystes techniques ont déclaré qu’une tentative des taureaux de revenir des plus bas s’était soldée par un échec et que le marché avait suivi le modèle de poursuite de la tendance baissière selon les graphiques à long terme.

Après une attaque à la baisse lors de la session précédente, les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 envisageaient à nouveau un départ négatif lundi. Les contrats à terme astucieux ont atteint 83,50 points ou un demi pour cent à 16 935,50 à la bourse de Singapour, ce qui suggère une ouverture vers le bas. Lors de la session précédente, BSE Sensex a plongé de 889 points ou 1,54% de moins à 57 011 tandis que NSE Nifty 50 a clôturé 263 points ou 1,53% pour s’établir à 16 985. Les analystes techniques ont déclaré qu’une tentative des taureaux de revenir des plus bas s’était soldée par un échec et que le marché avait suivi le modèle de poursuite de la tendance baissière selon les graphiques à long terme. « On peut s’attendre à une nouvelle faiblesse jusqu’à 16 750 et moins d’ici la semaine prochaine. La résistance immédiate est placée à 17180 niveaux », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Des actions à surveiller

Propriétés de Shriram: Les actions Shriram Properties feront leurs débuts en bourse le lundi 20 décembre 2021. L’offre publique initiale de Rs 600 crore a été souscrite 4,6 fois. L’émission publique comprenait une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 250 crore et une offre de vente (OFS) de Rs 350 crore.

Technologies de voyage RateGain : Les fonds Goldman Sachs ont acheté 7,19 lakh actions de RateGain Travel Technologies nouvellement cotées à Rs 361,7 chacune grâce à une transaction en gros sur NSE vendredi. Dans une autre transaction, Edelweiss Mutual Fund a vendu 6,82 lakh actions de la société à Rs 360,7 pièce par le biais d’une opération en gros sur la NSE.

Bharti Airtel : Bharti Airtel a déclaré avoir payé 15 519 crores de roupies au ministère des Télécoms (gouvernement indien) pour le paiement anticipé de l’intégralité des passifs différés relatifs au spectre acquis aux enchères de l’année 2014. La société avait acquis le spectre 128,4 MHz (y compris le spectre Telenor) pour une contrepartie de Rs 19 051 crore lors de la vente aux enchères de 2014.

CTI : L’ITC a acquis 100 actions de capital de 10 Rs chacune et 940 actions préférentielles à conversion obligatoire de 10 Rs chacune de Mother Sparsh Baby Care Private Ltd, représentant 8,70 % de son capital sur une base entièrement diluée.

Zomato : Zomato a finalisé l’acquisition de 7,89 % de Bigfoot Retail Solutions, une startup de la logistique avec une marque Shiprocket.

ZEEL : Zee Entertainment Enterprises (ZEEL) est en train de terminer la vérification diligente de son projet de fusion avec Sony Pictures Networks India (SPNI), une filiale du japonais Sony Corp, alors que la date limite du 22 décembre approche. Les deux sociétés avaient entamé un processus de diligence raisonnable de 90 jours le 22 septembre, à la suite de l’annonce d’une fusion.

ONGC : Au cours de la première moitié de l’exercice en cours (avril à septembre), OPaL (ONGC Petro additions Ltd), l’entreprise d’ONGC, a réalisé un bénéfice après impôts de 18 crore de roupies. Le président et directeur général d’ONGC, Subhash Kumar, a déclaré qu’OPaL était en train de quitter la ZES, ce qui améliorerait la rentabilité de Rs 800 crore par an.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.