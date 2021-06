Shriram Transport Fin lève 2 000 roupies via QIP

Le produit du PAQ augmentera les ressources à long terme de la société pour les besoins de financement des activités commerciales, le financement des opportunités de croissance futures et les objectifs généraux de l’entreprise.

Shriram Transport Finance Company (STFC) a levé 1 998,98 crores de roupies grâce au placement d’institutions qualifiées (QIP) d’actions. L’entreprise, qui avait lancé son QIP le 7 juin 2021, a reçu un sursouscription de 6,3 fois.

Le QIP était au prix de Rs 1 430 par action, ce qui représente une décote de 0,23 % par rapport au prix plancher de Sebi de Rs 1 433,32. Plusieurs FII et DII ont participé au QIP, selon un communiqué de presse. Les principaux responsables de l’émission étaient ICICI Securities, JP Morgan India, Axis Capital, Citigroup Global Markets et HSBC Securities and Capital Markets (Inde).

Le conseil d’administration avait également approuvé le 7 juin une émission préférentielle de Rs 500 crore, répartie également entre actions et bons de souscription convertibles au promoteur, Shriram Capital, au prix d’émission de Rs 1 440 par titre.

Umesh Revankar, vice-président et directeur général de Shriram Transport Finance Company, a déclaré : « Nous sommes ravis de la réponse et de la participation des communautés d’investisseurs mondiaux et nationaux au QIP de STFC. Nous pensons que la sursouscription 6,3x et la fermeture réussie sans beaucoup de remise témoignent de la valeur de notre franchise et de ses perspectives de croissance attrayantes à long terme. Le produit du PAQ augmentera les ressources à long terme de la société pour les besoins de financement des activités commerciales, le financement des opportunités de croissance futures et les objectifs généraux de l’entreprise.

STFC fait partie du conglomérat d’affaires Shriram Group basé à Chennai, qui a une forte présence dans les services financiers, notamment le crédit à la consommation, l’assurance-vie, l’assurance générale, la bourse et la distribution de produits financiers.

