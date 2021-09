Shriram Transport Finance Company utilise DocChain.io

Shriram Transport Finance Company Limited, la plus grande société de financement d’actifs en Inde, a récemment lancé des certificats de dépôt fixe numériques basés sur la blockchain selon les rapports de prévision des prix de Polygon. Ces certificats garantissent à 100% l’authenticité et la sécurité cryptographique de la plateforme blockchain DocChain.io. Shriram Transport Finance Company appartient au groupe Shriram. La société opère avec un réseau de 856 centres ruraux et 1 585 succursales et partage des liens avec plus de 500 investisseurs à travers l’Inde. V. Sendil Kumar, le directeur technique du groupe Shriram, a déclaré que la société se concentre actuellement sur les stratégies et les entreprises basées sur la blockchain. L’une des initiatives les plus récentes du groupe Shriram est l’utilisation de la technologie blockchain pour améliorer la sécurité des dépôts à terme chez Shriram Transport Finance Company. La société est également impatiente d’utiliser la technologie blockchain dans les compagnies d’assurance générale et vie de Shriram City Union Finance.

Les utilisateurs de Shriram Transport Finance peuvent désormais accéder aux certificats numériques en un instant via le système de confiance privé de DocChain.io. Les utilisateurs peuvent télécharger, distribuer et authentifier les certificats numériques sans aucun problème. La plateforme DocChain.io de Print2block fonctionne en intégration avec Polygon pour créer des audits publics. M. Umesh Revankar, vice-président et directeur général de Shriram Transport Finance Company, est ravi du lancement réussi et est maintenant impatient de lancer des moyens plus innovants basés sur la technologie blockchain pour établir une connexion transparente avec les utilisateurs.

L’utilisation de Polygon avec DocChain.io permet à Print2Block de rendre les données publiquement vérifiables et auditables. Print2Block utilise Polygon pour apporter les actifs financiers actuels à la blockchain. L’utilisation du réseau blockchain sans confiance de Polygon par Print2Block améliorera l’intégrité des données et assurera l’immuabilité des données. Print2Block est une start-up qui sert à créer des plates-formes pour l’émission de documents à l’aide du réseau blockchain. La société exploite l’un des plus grands réseaux privés de Blockchain avec DocChain.io qui alimente plus de 20 millions de transactions.