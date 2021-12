Shriram Transport Finance Rating : Ajouter – Aucun gain direct dû à la fusion à court terme

Concentrez-vous sur la productivité après la transformation pour générer des gains au fil du temps ; Note « Ajouter » conservée avec un TP inchangé de Rs 1 650

Shriram Transport Finance (STFC) et SCUF ont annoncé une fusion pour créer le plus grand NBFC de vente au détail opérant dans le segment des prix inférieurs. Nous ne trouvons pas de synergies directes à court terme en raison de la diversité des secteurs d’activité ; l’accent mis sur la productivité après la transformation de l’entreprise apportera un avantage au fil du temps. Conserver l’ajout sur STFC (juste valeur Rs 1 650 ; inchangé).

Shriram Capital et SCUF fusionnent au sein de STFC

Shriram Capital (SCL), Shriram City Union Finance (SCUF) et STFC ont approuvé le projet de fusion de SCL et SCUF en STFC, après la scission de toutes les entités non prêteuses de SCL. Après la scission des entités non prêteuses, SCL n’aura plus que deux participations, à savoir. 26% du capital de STFC et 33,9% du capital de SCUF. Ainsi, à toutes fins utiles, il s’agit d’une fusion entre STFC et SCUF, la fusion de SCL dans l’entité cotée n’a pas d’impact réel.

Shriram Housing continuera à rester une filiale (participation d’environ 85,02 %). L’entité fusionnée proposée sera renommée Shriram Finance et aura un AUM de ~ Rs 1,6 trn. Mgmt s’attend à ce que la fusion soit achevée sur 9 à 10 mois.

Des gains opérationnels difficiles à intégrer

Une large empreinte géographique, une concentration sur les ventes croisées et les avantages probables de la synergie (productivité accrue de l’infrastructure fixe, meilleure gestion des liquidités, possibilité d’améliorer la notation de crédit, etc.) sont les principaux moteurs du programme proposé, selon mgmt. Lors d’une conférence téléphonique, le mgmt a souligné que l’entité fusionnée bénéficiera probablement d’environ 10 % d’avantages supplémentaires PAT nets des coûts de fusion (8 % la première année et ~ 12-14 % la deuxième année) en raison des synergies de la fusion proposée (principalement vente croisée). ~ 70 % de cet avantage sera matérialisé en raison d’une augmentation des volumes d’affaires grâce à l’accent mis sur les ventes croisées aux clients existants (~ 2,1 pour STFC et ~ 4,3 mn pour SCUF). De plus, une gestion supérieure des liquidités, des coûts de financement inférieurs (~30-50 bps), des ventes croisées plus élevées de produits tiers (assurance), une amélioration de la productivité et une rationalisation des coûts marginaux (chevauchement de succursales d’environ 60-70) aideront PAT.

Un calcul au dos de l’enveloppe suggère que les volumes de ventes croisées (moyennes) doivent être d’environ 4 à 10 % de l’AUM de l’exercice 2024e pour atteindre le résultat escompté. Nos données financières fusionnées reflètent les données financières pro forma de STFC+SCUF ; nous n’avons pas pris en compte d’amélioration significative des paramètres opérationnels ou financiers (croissance des encours, bénéfices de financement, synergies de coûts, etc.) du fait de la fusion dans l’immédiat.

Conserver ADD sur STFC

Nous conservons Ajouter une note sur STFC. Notre FV de Rs 1 650 (inchangé) capture 1,35X le livre de décembre 2023e pour les activités autonomes de l’entité fusionnée et 2,75X le multiple comptable (reflétant une piste de croissance plus élevée) pour la filiale de logement. Nous attribuons une remise de 10 % à la société holding.

