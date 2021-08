Shuai Zhang parvient à se qualifier pour la 30e de finale de l’US Open

in

31/08/2021 à 18h45 CEST

Shuai zhang, la Chine, numéro 49 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant en soixante-quatrième de finale de l’US Open par 6-3 et 6-4 dans une heure et dix minutes pour Hailey baptiste, joueuse de tennis américaine, numéro 181 de la WTA. Avec ce résultat, le vainqueur disputera la trentième finale de l’US Open.

La joueuse américaine a réussi à casser le service à une occasion, tandis que Zhang, de son côté, l’a fait à 3 reprises. De même, la Chinoise a réalisé un premier service de 64% et a commis 3 doubles fautes, réussissant à remporter 69% des points de service, tandis que son adversaire a atteint 51% d’efficacité, a commis 6 doubles fautes et a remporté 57% des points de service.

Lors de la 30e de finale, Zhang affrontera le vainqueur du match dans lequel le joueur de tennis britannique affrontera Emma raducanu et le joueur américain Jennifer Brady.

La célébration du tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 237 joueurs participent à cette compétition, dont 128 vont en finale parmi ceux classés directement, ceux qui parviennent à s’imposer dans les manches précédant le championnat et les joueurs invités.