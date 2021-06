Shubho Paul de l’Inde U17 est sélectionné pour la “World Squad” du Bayern Munich

Le Bayern Munich, en coopération avec ses partenaires Volkswagen, a récemment lancé un programme de recherche de talents en ligne pour créer une équipe de talents de moins de 19 ans de 15 pays, connue sous le nom de « FC Bayern World Squad ».

La campagne a donné aux jeunes du monde entier une chance de réaliser leur rêve de devenir un professionnel du FC Bayern. Dirigé par les légendes du club Klaus Augenthaler et Giovane Élber, et l’entraîneur international des jeunes Christopher Loch, le club a reçu plus de 1200 vidéos d’un total de 654 candidats de 65 pays différents (via fcbayern.com).

Dans ce qui est certainement un moment de fierté pour les fans de football indiens, Shubho Paul, 17 ans, originaire de l’État du Bengale occidental, est l’un des joueurs à avoir été sélectionné pour la dernière «équipe mondiale» de 15 joueurs du Bayern Munich.

Paul, qui dirige le Sudeva Delhi Football Club de l’équipe I-League, recevra une formation numérique professionnelle et personnalisée des entraîneurs du Bayern. Aux côtés de ses coéquipiers, l’adolescent aura également l’opportunité de s’entraîner à Munich et de disputer un match amical contre l’équipe U-19 du Bayern à la fin du projet.

“Mes joueurs préférés sont Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski”, a déclaré Paul (tel que capturé par sportsindiashow.com), qui a déjà les yeux rivés sur le prix. « Je veux jouer la Ligue des champions pour le Bayern. Je veux jouer aux côtés de mon footballeur préféré Lewandowski. Je veux jouer pour l’Inde ainsi que Sunil Chhetri.

Selon un communiqué officiel de fcbayern.com, toute la campagne, de la formation des jeunes au processus de sélection jusqu’au test-match contre le Bayern U19, sera diffusée sous forme de documentaire en six parties sur Youtube.

À propos de Shubho Paul

Paul est l’un des espoirs de football les plus brillants produits par l’Inde, qui vient d’une famille modeste de la ville de Howrah au Bengale occidental. Il est entré dans le football à l’âge de six ans et après avoir reçu une formation sous la direction de la légende du Bengale oriental et de Mohun Bagan, Chima Okorie, Paul a été signé par l’équipe U-13 de Sudeva en 2017.

Avant tout attaquant, Paul est un buteur prolifique pour son club et son pays. Après avoir marqué 58 buts en 14 matches lors de sa première saison avec les Sudeva U-13, Paul a ensuite représenté l’Inde en 2018/2019 AIFF U-15 Youth League, 2019/2020 AFC U-16 Championship et AIFF U-18 Youth Ligue. Il est membre de l’Inde U-17 et à seulement 17 ans, il a reçu le brassard de capitaine de l’entraîneur de Sudeva Chencho Dorji en I-league, cette saison (par sports.ndtv.com).

Le ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, s’est rendu sur Twitter pour féliciter le jeune hotshot de l’Inde après sa sélection.

Toutes mes félicitations à Subho Paul, qui a été sélectionné pour représenter l’équipe mondiale du FC Bayern Munich en Allemagne. À l’âge de 17 ans, il a montré au monde ce que le football signifie vraiment pour le Bengale – au-delà du sport, c’est une émotion. Moment de fierté pour notre pays. – Mamata Banerjee (@MamataOfficial) 11 juin 2021

Un moment de fierté, en effet. Paul devient le deuxième footballeur après Sarpreet Singh d’origine indienne et le premier joueur de l’équipe nationale indienne à jouer pour les géants allemands du Bayern Munich.

Félicitations et alles gute, Shubho !

