Shudder sort une nouvelle émission sur Freddy, Jason, Chucky et d’autres monstres d’horreur

Shudder est sur le point de sortir une nouvelle série documentaire axée sur les méchants célèbres des films d’horreur modernes. L’émission s’intitule Derrière les monstres et sera diffusée en première sur la plate-forme de streaming d’horreur le 26 octobre.

Derrière les monstres se composera de six épisodes, et chacun se concentrera sur un personnage différent. Les six icônes d’horreur sont Freddy Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers, Candyman, Chucky et Pinhead. Chaque épisode présentera des interviews de réalisateurs, scénaristes et acteurs des films dans lesquels ces personnages légendaires sont apparus, ainsi que d’experts en horreur, qui discuteront de leur place dans la culture populaire.

Parmi les noms interviewés pour la série figurent la star de Candyman Tony Todd, le créateur de Child’s Play Don Mancini, l’acteur Jason Kane Hodder, la légende des effets de maquillage Tom Savini, l’acteur de Pinhead Doug Bradley et la star de Nightmare on Elm Street Heather Langenkamp. Un nouvel épisode de la série sortira chaque semaine.

Dans un communiqué, le directeur général de Shudder, Craig Engler, a déclaré: “Dans l’histoire du cinéma, seule une poignée de stars et de personnages comme Mickey Mouse ou Marilyn Monroe ont atteint les sommets de la gloire pour devenir instantanément reconnaissables dans le monde entier. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, un Un petit groupe de monstres qui ont fait leurs débuts dans des films d’horreur à petit budget ont transcendé leurs humbles débuts pour devenir des icônes internationales de la culture pop. Behind the Monsters racontera l’histoire de leur ascension improbable vers la gloire, des idées qui les ont inspirés à la marque indélébile ils ont laissé sur le monde.”

Derrière les monstres est l’un des nombreux nouveaux spectacles à venir à Shudder. Il produit également une série d’anthologies d’horreur noires intitulée Horror Noire, et une nouvelle saison de Creepshow 3 sortira le mois prochain. De plus, une nouvelle saison de la série documentaire Cursed Films est attendue plus tard cette année. Consultez notre guide de tous les films et émissions de Shudder en septembre.